增设优先候车区 更换冷气照明系统 大巴窑等七巴士转换站将陆续翻新

七个将进行翻新工程的巴士转换站是宏茂桥、勿洛、文礼、金文泰、实龙岗、盛港和大巴窑。翻新工程会分阶段进行，不会影响现有巴士运作。陆交局没有提供翻新工程的具体日期。

大巴窑、盛港和文礼等启用多年的七个巴士转换站下来将陆续翻新，除了更换较老旧的冷气和照明系统，也会增设优先候车区和育婴室等设施，照顾不同乘客的需要。翻新工程会分阶段进行，不会影响巴士载客服务。

陆路交通管理局定期评估现有巴士基础设施，包括是否须翻新较老旧的巴士转换站。当局日前通过招标邀请承包商为七个较老旧的巴士转换站展开翻新工程。

这七个转换站是宏茂桥、勿洛、文礼、金文泰、实龙岗、盛港和大巴窑。其中，大巴窑转换站于2002年投入服务，是本地最老的巴士转换站之一，其他巴士转换站则介于2003年至2014年间启用。

陆交局答复《联合早报》询问时说，当局计划为这些转换站进行建筑、机械和电子翻新工程。这包括更换冷气和照明系统等设备，以及提供育婴室和家庭育幼室等亲家庭设施，为哺乳期的母亲、父母和看护者提供照料婴孩的私人空间。

分阶段翻新降低对乘客不便

当局也会在候车处旁增设“优先候车区”（Priority Queue Zone），让年长者和行动不便者等巴士或上下车更便利。

为了减少对乘客的不便，巴士转换站各处的翻新工程会分阶段进行，不会影响现有巴士运作。陆交局没有提供翻新工程的具体日期。

在大巴窑居住20多年的谢鹏祖（71岁，退休者）期待日后能在特设专区坐着等车和优先上车。他平时会乘搭231和235号巴士往返住家，由于这两条路线的巴士主要为大巴窑居民提供接载服务，不论是平日或周末，转换站候车处总排起长龙。

“巴士挤满人时不见得每个人会让座，如果年长者能优先上车会更理想，而且老人家脚没力，优先候车区设在门口旁，我们就能少走几步路。”

陈静云（32岁，人力资源经理）育有两名三岁以下的子女。她说，大巴窑中心一带较少亲家庭的设施，最靠近的育婴室设在转换站旁的建屋局中心二楼。她希望新建的育婴室和家庭育幼室会设在一楼，而且空间能大一些，为推婴儿车以及提着大包小包的家长提供更大便利。

自2003年启用的盛港巴士转换站也已运作近20年。附近居民林珍珠（67岁，家庭主妇）认为，虽然这个转换站使用较久，空间也较小，但设备仍非常完善。唯一不足的是，冷气系统较老旧，更换后乘客就能在较舒适的环境下等车。

吴锐家（49岁，工程师）则希望当局能建一个将盛港和康埔桦巴士转换站衔接起来的通道。公众目前须走出盛港转换站过两个人行道，或爬行人天桥才能到达康埔桦转换站。“最好能建个有盖走道，我们就不用日晒雨淋。”