同比增加75% 去年共286户年长屋主获乐龄安居花红

去年共有286户年长屋主获得高达3万元的乐龄安居花红，受惠家庭比2020年的163户多了75％。去年发放的花红总额则达到820万元，比前年的410万元增加一倍。

黄循香（64岁，邮政人员）的两个女儿分别在2014年与2016年结婚后搬离娘家，只剩下她与丈夫两人住在白沙一带的五房式组屋。

“我们两个人根本不需要五房式组屋那么大的空间，所以就想换小一点的房子，我们年纪都大了，小一点的单位打扫起来也没有那么累。”

黄循香和丈夫在2016年的预购组屋销售活动中，成功申购位于淡滨尼一带的三房式组屋，并于今年搬入新居。她透露，两人以约45万元脱售五房式组屋，并以20万元左右购买新居，收益约25万元。夫妇俩从这笔收益中为公积金退休户头填补6万元，成功获得3万元的乐龄安居花红（Silver Housing Bonus）。

黄循香说，有了大屋换小屋的收益以及额外3万元花红，身上的现钱更多，能过更好的退休生活。

“我的公积金退休户头也有更多储蓄，明年我65岁时，就能获得更多的每月入息，这也让我觉得比较安心。”

建屋发展局在2020年调整乐龄安居花红申请条件，即便没有大屋换小屋，年长屋主只须出售原有组屋，购买三房式或更小的单位，并用卖屋所得为公积金退休户头填补6万元，便可获高达3万元的乐龄安居花红。

转售市场火红促使更多人卖组屋

ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣受访时说，转售市场很活络，促使更多人出售组屋单位，或是更多人申请并获得乐龄安居花红的原因之一。

“尽管现在转售市场上三房式组屋的价格也不便宜，但较大型的组屋能卖出更好的价钱。再加上屋主可以获得高达3万元的花红，这意味着这笔交易的收益更高。”

他也认为，随着建屋局放宽申请条件，受惠屋主可获得更高额的花红，这个计划对年长者来说更具吸引力。

新加坡国立大学房地产与城市研究院院长程天富则认为，虽然受惠屋主去年增加近一倍，但人数仍不算多。

“会想要申请这个计划的主要还是那些孩子已搬出去，家里只有夫妇两人的年长屋主。对于那些还和孩子同住的年长者来说，他们不太可能想搬去三房式或更小单位。”

他也指出，不少年长者希望日后能把房子留给自己的儿女，让他们继续居住或脱售，因此会想保留较大的组屋单位。