郑凯凯所售卖的蜂蜡保鲜布，每一片都由她和两名自闭症员工亲手制作和包装，员工由自闭症资源中心协助培训。郑凯凯不觉得聘请自闭症者是在做善事，反而认为他们对她的帮助更多。

原只是探寻更健康和绿色的生活，没想到却因此开启了创业生涯，郑凯凯如今更聘请自闭症员工，做生意之际也回馈社会。

制作和售卖蜂蜡保鲜布的郑凯凯（40岁）约四年前由于工作压力大，导致健康状况恶化。她因此申请无薪假期休养，也开始更注重健康和生活。

一天，她在网上看到教导制作蜂蜡保鲜布的视频后，便心血来潮开始尝试。当作礼物分给朋友时，朋友都大赞蜂蜡保鲜布既实用又美观。2018年11月第一次在快闪活动设摊位，良好的反应给了郑凯凯信心，让她在隔年大胆创业。

“我没有做过生意，但这个尝试似乎把我擅长和所爱的一切，包括手工、摄影和营销等都融为一体，让我乐在其中。不瞒你说，做生意嘛，当然有不顺遂的日子，但也有开心快乐的时候。”

郑凯凯目前主要通过网店和参加市集售卖产品，而每一片蜂蜡保鲜布都由她和两名自闭症员工亲手制作和包装的。员工由新加坡自闭症资源中心协助培训。

她坦言，过去和很多人一样，对自闭症患者有刻板印象，觉得他们的情绪不稳定，做起事也不灵光。但和两名员工接触后，她发现情况并非如此。“他们很聪明，只要用正确的方式和他们沟通后，他们就能马上做出调整。”

“我不觉得聘请他们是在做善事，实际上，他们教导和给我的帮助远胜于我能提供他们的。制作蜂蜡保鲜布有很多重复动作，有些人觉得闷，但员工喜欢这样的稳定，也努力把每一次做得更好。我多了得力助手，这不是双赢吗？”

谈到发展计划，郑凯凯曾想过购买机器提高生产率。“但使用机械有它的成本和风险，我喜欢亲手制作手工活儿的感觉，要是扩大发展意味着要放弃我的所爱，放弃帮助社群的目的，那就没意义了。”