150万国人下月 获12亿元消费税现金补助和保健储蓄填补

150万名新加坡公民将在下个月获得政府发出总值12亿元的消费税补助券现金补助和保健储蓄户头填补，以减轻个人和家庭日常开销负担。

财政部7月12日（星期二）发文告指出，150万人可在8月获得最高700元的现金补助，这包括消费税补助券现金补助（GSTV-Cash），及副总理兼财政部长黄循财今年6月宣布的15亿元援助配套下的额外消费税补助券—特别现金补助（GSTV-Cash Special Payment）。

政府在今年2月的财政预算案，已提高消费税补助券现金援助的金额，比往年增加100元；同时也提高符合援助条件者的年度可估税收入顶限，从原有的2万8000元，放宽至3万4000元，让更多人可受惠。

另外，8月也有约57万5000名年龄满65岁及以上的公民，可获得最高450元的消费税补助券—保健储蓄（GSTV-MediSave）户头填补。

此外，在1969年12月31日或之前出生，今年53岁及以上而且没享有建国一代或立国一代福利的公民，8月底会获得100元的保健储蓄户头填补。政府是在2019年财政预算案宣布，每年为这批公民填补保健储蓄，为期五年。今年是第四年填补。

除了上述现金补助和保健储蓄户头填补，政府早前也宣布一系列援助中、低收入个人和家庭的措施，包括消费税补助券—水电费、服务与杂费回扣、社区发展理事会邻里购物券、填补教育储蓄户头（Edusave）及中学后延续教育户头（PSEA）等。

可在华侨银行提款机使用GovCash领取补助金

财政部说，符合条件的公民8月起会陆续接获款项，没提供银行或PayNow户头者，可通过华侨银行提款机使用GovCash方式领取政府发放的补助。当局不会发放支票。

文告提醒，当局只会通过Singpass手机应用发出补助已汇入户头的信息，尚未下载应用或完成一次性设置，但已在Singpass注册手机号码者，会收到短信通知。

“为防止诈骗，由GSTV发送的短信只会通知公民所得到的福利，发送者不会要求公民回复短信、点击任何链接或提供任何信息。”

财政部强调，不会通过WhatsApp或其他手机应用讯息平台，发送任何有关消费税补助券计划的讯息。

新柔快车售票员王福成（73岁）将在8月接获总值700元的现金补助，他受访时指近期物价高涨，已有两周不敢购买鸡鸭。身为建国一代，他希望职总平价超市可提供会员更多折扣。王福成和妻子两人住在蔡厝港，他指每年的保健储蓄填补，可让患有糖尿病的他减轻一些医疗开销。

育有两名子女的运输司机林保城（57岁）要负责一家四口开销，压力不小，他计划在领取总额700元的现金补助后，用来购买日常用品。

符合条件但尚未上网登记的公民，应在明年4月30日前登记，当局也将在8月底通过Singpass、短信或邮寄信件通知他们及早行动。详情可浏览消费税补助券计划网站或致电1800-2222-888。