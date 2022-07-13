李总理：网罗不同背景与阅历人士 行动党须保持多元派最佳阵容参选

李总理在行动党2020年大选选后答谢晚宴上说，行动党须不断有一代代的议员献身服务并从政，争取新加坡人的支持，为新加坡的未来奋斗。他也强调，尤其在艰难的时局中，行动党必须不断更新、保持活力和接地气。

人民行动党必须继续保持团队的多元性，网罗多元阅历、背景和观点的人士，并在下届大选派出最佳阵容参选。

李显龙总理星期二（7月12日）在行动党2020年大选选后答谢晚宴上，以行动党秘书长身份致辞时说，行动党须不断有一代代的议员献身服务并从政，争取新加坡人的支持，为新加坡的未来奋斗。

这些人必须有能力、肯付出努力和具备诚信，也必须坚韧不拔，能经得起政治的考验，还要有把家园建设得更美好的热忱和想象力。

李总理也强调，行动党必须有阅历和背景多元的民意代表。

“有些人认为，行动党议员只懂得白色的穿搭，在想法和观点上也同样单调，但他们错了。事实上，我们尽力建立多元的团队，确保每名议员都能带来不同的贡献。”

李总理说，尤其在艰难的时局中，行动党必须不断更新、保持活力和接地气。

答谢晚宴在国会大厦举行。行动党在晚会上答谢2020年大选引退的20名议员，及感谢现任议员和党支部主席为服务国家和人民所付出的辛劳。

约100人出席晚宴，其中有15名上届大选引退的议员，包括荣誉国务资政吴作栋、前部长林勋强、林瑞生、雅国博士、许文远、前高级政务部长李奕贤，以及张思乐、符致镜、张俰宾博士、洪鼎基、张有福、谢世儒医生、花蒂玛医生、王鼎昆、余家兴。另五名引退议员宏茂桥集选区前议员殷丹、义顺集选区前议员李美花、惹兰勿刹集选区前议员梁莉莉医生、前政务部长陈振泉，以及白沙—榜鹅集选区前议员再纳缺席。

2020年7月的大选在伴随冠病疫情而来的公共卫生和经济双重冲击背景下举行。行动党赢得83个议席和61.2％的得票率，不过得票率较2015年锐减8.6个百分点，也首次在多过一个集选区尝败。

行动党一般在大选后不久举办答谢晚宴，但2020年选举后的晚宴因冠病疫情而延期。

抗疫过程中的一个关键因素是新加坡人和行动党政府，及社会内部的牢固互信。李总理说，这份信任不是在疫情来袭时才建立起来，而是历代行动党领袖、议员，以及支持行动党的选民经过数十年的努力所建立。

“这让行动党赢得选民的委托，尤其是在危机中为新加坡服务。”

引退议员在任期内，既通过国会辩论反映民情和提出改善政策的建议，在国会殿堂以外也根据各自选区的需求推出社区项目，改善选区面貌和构筑社区精神，以及为居民提供便利和照顾弱势群体。

好的政策如果没有选票支持和选举胜利，无法有效延续。李总理在致辞中肯定引退议员为行动党争取民众支持，以及在选举中赢得选票。

他点名榜鹅东区前议员张有福以娴熟的竞选策略和他的亲和力，数次为行动党在艰难的选战中成功插旗；不止一次被调遣到不同选区的林瑞生也通过独特的零售政治（retail politics）风格向居民解释政策，赢得民心。

李总理为引退的议员颁发答谢信，他们在各区的接班人也向他们赠送纪念品。

晚宴筹委主席、交通部兼财政部高级政务部长徐芳达致辞时，感谢引退的议员为服务国家、维护行动党核心价值观和培养行动党下一代领袖和基层党员所做出的牺牲和努力。