设IG账号宣导心理健康

来自 / 联合早报

文 /
孙靖斐

发布 / 2022年7月13日 5:00 AM

工程系女生沈于惠通过开发日记软体和经营社媒账号来推广心理健康意识，更有志在未来成为跨领域精神科医生。（受访者提供）
工程系女生沈于惠通过开发日记软体和经营社媒账号来推广心理健康意识，更有志在未来成为跨领域精神科医生。（受访者提供）

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就读新加坡科技设计大学的沈于惠，除了活跃于义工活动和推广心理健康，也在大学学生会担任副会长，同时是校内扶轮社的社长。

在奉行“奋斗文化”，也习惯压抑负面情绪的环境中求学和成长，让工程系女生决定通过开发软体和社媒账号来推广心理健康意识，为有需要的人提供协助，并纠正错误的社会观念。精通计算机工程与设计的她，还有志于成为一名跨领域的精神科医生。

来自新加坡科技设计大学的沈于惠（21岁）个子娇小，笑容可掬，散发邻家女孩的亲切气息。除了活跃于义工活动和推广心理健康，她也在大学学生会担任副会长，同时还是校内扶轮社的社长。

早在2020年升大学前，19岁的她就创立了Instagram账号分享心理健康、性骚扰、家庭暴力、有毒关系等社会课题。

“这些都是我和身边朋友切身关注的课题，但对一些人来说却仍是避而不谈的禁忌。因此我希望通过社媒平台带动朋友和关注者展开思考、对话，甚至付诸行动。”

沈于惠对心理健康的关注源自求学环境。从中学开始，她的学习环境一直以男同学居多，她也观察到他们更倾向压抑情绪。

她说：“我曾在课上学到‘男子汉大丈夫，流血不流泪’这个俗语，似乎说明了男生如果哭泣或伤心就是不够坚强和缺乏男子气概。但我认为这不合理，而且允许显露悲伤的女性难道就比较弱势吗？”

这样的观念也导致许多同学羞于向辅导员或老师求助。后来，她的一名好友因为过度压抑情绪，一度产生自杀念头，让她领悟到宣导心理健康意识的迫切和必要。

她也发现，虽然身边的人可能没有专业知识和训练，但许多人更愿意向朋友倾诉，从而决定以同龄人的身份提供协助。

“一己之力虽然渺小，却不是毫无用处，所以我希望能通过不同平台引起更多公开讨论，逐渐改变错误的观念。”

如今在校园以外，她还创立了知识分享平台SAGE，为准备升大学者、大学毕业生和职场新鲜人等面临人生新阶段的青年提供互助渠道。

未来，沈于惠计划到杜克—新加坡国立大学医学院继续升学，成为一名精神科医生。

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