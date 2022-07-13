设IG账号宣导心理健康

就读新加坡科技设计大学的沈于惠，除了活跃于义工活动和推广心理健康，也在大学学生会担任副会长，同时是校内扶轮社的社长。

在奉行“奋斗文化”，也习惯压抑负面情绪的环境中求学和成长，让工程系女生决定通过开发软体和社媒账号来推广心理健康意识，为有需要的人提供协助，并纠正错误的社会观念。精通计算机工程与设计的她，还有志于成为一名跨领域的精神科医生。

来自新加坡科技设计大学的沈于惠（21岁）个子娇小，笑容可掬，散发邻家女孩的亲切气息。除了活跃于义工活动和推广心理健康，她也在大学学生会担任副会长，同时还是校内扶轮社的社长。

早在2020年升大学前，19岁的她就创立了Instagram账号分享心理健康、性骚扰、家庭暴力、有毒关系等社会课题。

“这些都是我和身边朋友切身关注的课题，但对一些人来说却仍是避而不谈的禁忌。因此我希望通过社媒平台带动朋友和关注者展开思考、对话，甚至付诸行动。”

沈于惠对心理健康的关注源自求学环境。从中学开始，她的学习环境一直以男同学居多，她也观察到他们更倾向压抑情绪。

她说：“我曾在课上学到‘男子汉大丈夫，流血不流泪’这个俗语，似乎说明了男生如果哭泣或伤心就是不够坚强和缺乏男子气概。但我认为这不合理，而且允许显露悲伤的女性难道就比较弱势吗？”

这样的观念也导致许多同学羞于向辅导员或老师求助。后来，她的一名好友因为过度压抑情绪，一度产生自杀念头，让她领悟到宣导心理健康意识的迫切和必要。

她也发现，虽然身边的人可能没有专业知识和训练，但许多人更愿意向朋友倾诉，从而决定以同龄人的身份提供协助。

“一己之力虽然渺小，却不是毫无用处，所以我希望能通过不同平台引起更多公开讨论，逐渐改变错误的观念。”

如今在校园以外，她还创立了知识分享平台SAGE，为准备升大学者、大学毕业生和职场新鲜人等面临人生新阶段的青年提供互助渠道。

未来，沈于惠计划到杜克—新加坡国立大学医学院继续升学，成为一名精神科医生。