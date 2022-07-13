坠假公安骗局 清洁工痛失33万

患冠病时接到假公安的电话，隔离一结束就被骗去开通银行网络服务，清洁工的户头两天内被转走33万元，痛失棺材本。

自15岁出外打工，清洁工张汉成（62岁）向《新明日报》申诉，去年11月掉入假公安骗局，导致近50年积蓄全被卷走。

他受访时说，当时确诊冠病在家中隔离，期间接到一通电话，对方自称是上海警方，并表示他们捉获一群洗黑钱的犯罪团伙，在追查案件时，发现张先生的上海户头也涉及洗黑钱，要求他配合调查。

听后惊慌失措的他，一时忘记自己从不曾到过上海，更没有上海银行户头，加上骗子能报出他的个人资料如地址等，他更是乱了阵脚。

数天后，他也收到两封分别称是上海市人民检察院以及国家保密局的信件，令他信以为真。

假公安过后也交代他开通银行网络服务，以便检查他户头的钱是否跟洗黑钱有关。

张汉成在结束隔离后立刻到银行办手续，并将一次性密码提供给骗子，甚至从别的户头转了6万元到开通网络服务的户头。

根据他的存折记录，骗子先在11月15日转走1万4000元，随后在23日进行七次转账取走所有钱，前后转走33万余元，而张汉成浑然不知。

直到12月7日当他想去提款时才惊觉拿不出钱，向哥哥求助。

隔日哥哥带着他去警局报案，也通知银行，但为时已晚，被转走的钱无法再收回来。

警方受询时确认接获报案，案件调查中。

完整报道，请翻阅2022年7月13日的《新明日报》。