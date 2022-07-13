下半身瘫痪无阻他成为空手道高手

车祸导致男子下半身瘫痪，曾因残疾被人欺负的他，一度想不开要轻生，不过机缘巧合下学习空手道后，不仅找回自我，再次站起来，如今还开班授课助人重拾信心。

14年前，当冯振昌驾车在交界处停下时，一辆巴士从后连撞了他的车子两次，导致他脊椎受伤，双腿不良于行，须以轮椅代步。

如今40岁的他，回想当年的情况时，称自己十分绝望，一度想轻生。在生死边缘挣扎的他，最后想开了，“既然死不了，那就只能与生活战斗。”

当年电影《叶问》风靡世界，更让他多了一些生活动力。他说，记得那时坐轮椅，还去找咏春拳师傅拜师，对方却因他下身残疾而拒绝。

“那名师傅让我尝试与他对打，而他轻轻一推我就要倒了，因此拒绝我。”

学了一年 慢慢可拄拐杖走路

这段遭遇没有打击他，反而激起他的斗志，加上自己因残疾被欺负的经历，更让他自知不能放弃。

“曾经有一次我坐着轮椅想进入电梯，有一群人抓着我的轮椅把手不让我走，先让自己的人进去。所以我更想学武术，保护自己。”

2013年，冯振昌找到一名空手道导师，对方不仅愿意教他，还为他精心设计动作。学了一年后，某天他感觉脚像有电流窜过，竟渐渐有了知觉，慢慢也可拄拐杖走路。因此，他把学武当成生活信念，至今已学了10年，现在也已考上黑带二段。

四个月前，冯振昌在师傅的空手道学校开设一个小班，当中不乏一些有特殊需求的学生。“我希望把这种信念传递给他们，像帮助当初的自己一样。”

完整报道，请翻阅2022年7月13日的《新明日报》。