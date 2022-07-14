内安局：跨境旅游恢复恐怖组织更活跃 我国仍是恐怖主义宣传中袭击目标

报告指出，在境外，伊拉克和叙利亚的伊斯兰国组织等恐怖组织持续构成威胁，它们能使追随者变得激进，并煽动他们发动袭击。本地的恐怖威胁则仍主要是通过接收网络资讯，自我变得思想激进的人。

目前没有具体情报显示有恐怖分子即将袭击我国，但新加坡仍是恐怖主义宣传中的袭击目标。随着防疫限制放宽和跨境旅游恢复，恐怖分子可能更活跃，并重启搁置的恐袭阴谋。

内部安全局星期三（7月13日）发表2022年度新加坡恐怖主义威胁评估报告说，新加坡面对的恐怖主义威胁水平依然很高。

报告指出，在境外，伊拉克和叙利亚的伊斯兰国组织（ISIS）等恐怖组织持续构成威胁，它们能使追随者变得激进，并煽动他们发动袭击。本地的恐怖威胁则仍主要是通过接收网络资讯，自我变得思想激进的人。

新加坡是开放和与全球连通的社会，安全形势也可能受国外局势影响。报告提到，塔利班在阿富汗重新掌权，可能激发东南亚地区的伊斯兰激进分子前往当地，乌克兰战争也使其他地区的极右翼分子，情绪受鼓动。

内安局在报告中说：“随着冠病旅游限制放宽和跨境旅游恢复，我们必须对可能发生以新加坡或我国海外利益为目标的恐怖袭击，保持警惕，不论袭击是由外国恐怖分子或自我激进化的本地人所为。”

2015年至今，有45名自我激进化的人，在内部安全法令下接到限制令或拘留令，其中33人是新加坡人。

最新一起案例是29岁物流公司搬运员工拉杰夫（Radjev Lal s/o Madan Lal）。他在2022年4月被拘留，当时正考虑前往阿富汗加入塔利班。

拉杰夫2013年开始听激进传教士伊姆兰（Imran Hosein）的网上传道，逐渐变得极度激进化，还尝试招募家人和朋友，并创建社媒群组散播自己的意识形态。

内安局强调，这凸显了恐怖主义和极端主义意识形态在网上普遍存在。新加坡必须对极端言论和仇恨言论保持零容忍，并防范广大社区受激进意识形态侵害。

45名自我激进化的人当中，有三名新加坡人和10名外国人因恐怖主义融资罪，在恐怖主义（取缔资金）法令下被定罪。

过去一年，在东南亚地区，与ISIS相关或受ISIS激发的恐怖袭击与阴谋数量和规模都下降。内安局认为，这主要是由于强有力的反恐措施和冠病旅行限制。然而，考虑到各地旅游限制正在放宽，这种平静的情况很可能是暂时的。

留在叙利亚数百名东南亚人 对本区域构成安全问题

自2010年代中期以来，超过1000名东南亚人前往叙利亚或伊拉克冲突地区。至少600名东南亚人仍在叙利亚，其中很多人是拘留营中的妇孺。

内安局说，虽然距离遥远，但这些人对本区域构成安全问题。身经百战的战士可从国外协调和指挥袭击，拘留营中的东南亚妇女也一直在社交媒体上，积极为ISIS宣传，令家乡其他的人思想变得激进。

拘留营也是下一代武装分子的孵化器。“据报道，这些孩子被灌输了ISIS的暴力意识形态，其中一些人被偷运出这些营地，作为潜在新兵加入ISIS。”

报告也提到，俄乌冲突可能使极右翼分子集结在一起。自俄罗斯2014年吞并克里米亚半岛以来，这些极端分子就对俄乌冲突表现出兴趣。

“据报道，约2万名志愿者已响应乌克兰的号召，加入它的国际军团，其中很可能包括极右翼分子。一些西方国家也为乌克兰的防御提供大量武器储备。乌克兰长期冲突的副产品，很可能是支持极右翼主义的外国战士和过剩武器的扩散。”