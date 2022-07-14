福理会设500万元基金 支持创新点子加强社服领域合作

为协助社服组织规划中长期的可持续发展策略，国家福利理事会针对社会服务领域推出更新版的五年发展路线图，并将在今年投入500万元设立新基金，支持社服机构制定创新合作方案来帮助有需要的群体。

福理会在星期三（7月13日）举行的社会服务峰会上推出更新版的“社会服务领域策略重点”（Social Service Sector Strategic Thrusts，简称4ST），协助这个领域应对日趋复杂的社会需求，并规划未来五年的发展。

发展路线图首次于2017年宣布，旨在提供且催化点子，促进政府、私人企业与个人的协作，从而达到“让人人都有能力在一个包容与关爱的社会里有尊严地生活”的愿景。当时的策略重点涵盖三个层面，包括支持个人和家庭自立、提升社服机构的组织能力和影响力，以及打造充满关爱且紧密协作的社会服务生态。

更新版发展路线图的其中一个重点是强调社服组织应着眼未来，通过高质量数据，培养有能力和高效的领导者、义工和改善社会服务体系等来规划中长期发展，以便同时照顾眼前与未来的需求。

国家福利理事会会长范秀平说，新的策略要点可为社服组织确立更明确的发展规划。社服领域应以满足未来发展需要为导向，并善用数据和科技来制定长期策略。

其他策略包括推行以人为本的解决方案、提升社服组织应对危机的能力、提倡不同领域与利益相关者之间的战略合作，以应对社会挑战，以及发展创新融资模式和新型慈善方式。

另外，福理会今年较迟时候将设立初始基金为500万元的4ST协作基金，支持社服机构提出创新合作方案，及时为弱势家庭、有心理健康问题的看护者和个人等提供援助。基金申请详情日后公布。

国家发展部长兼主管社会服务整合事务部长李智陞为更新版“社会服务领域策略重点”主持推介时指出，多数机构和社区合作伙伴倾向于专注为某个特定领域或群体服务，但通常无法单靠自己的力量帮助受益人克服各种挑战。更新版的策略重点能协助社服领域建立紧密协作的社会服务生态，援助更需要帮助的人。

“社服领域应通过创新的慈善方式，以及在资助者与受益组织之间建立密切的合作关系，让他们的资源更多元和可持续。在服务受益人时，也要更着重于以个人或家庭为中心，才能更全面地满足他们的需求，支持他们实现理想。我们也应相互合作，发挥更大的影响力、优化资源，从而应付当前和未来的挑战。”

福理会也推出新指导指南，内容涵盖社服领域可探讨的新点子、培训计划和资助计划等，以引导社服组织采用合适的方案，推进发展路线图的策略。社服领域的领袖也会成立委员会，以支持在下来五年落实这些计划。