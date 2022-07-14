征文活动：写下生活目标 赢取预演门票

《联合早报》举办送票活动，共10对第一场国庆预演（7月23日）门票等待赢取。

配合今年国庆庆典主题“万众一心，携手前进”（Stronger Together, Majulah!），本报邀请读者分享迈向疫后新常态，为自己设下的挑战和目标，以及为了实现目标采取的实际行动，也可附上相关照片。这个挑战和目标也可以是跟亲友一起计划达成的。

例如，你的目标是在一年内学会骑脚踏车，可写下短文说明，并寄来学骑车的照片。

只须将一则100字至200字的短文，连同照片（非强制）发送给《联合早报》，就有机会赢取门票。

视觉元素形式不拘，除了照片，也可以发送和上传视频。

早报将选出最积极和有创意的10份作品，每份作品可获得一对国庆预演门票。

截止日期是7月19日（星期二），得奖名单将在7月21日（星期四）公布。

活动参与方式：

●邮寄：剪下表格贴在信封背面，附上100字至200字的短文（也可包括相关照片），邮寄给《联合早报》；

●电邮：将短文及照片或视频，连同个人资料（姓名、身份证最后三个号码及字母、手机号码和电邮地址）发送至zbevents@sph.com.sg；

●面簿：在自己的账号上载短文及照片或视频，确保隐私设置为公开，加入hashtag #早报国庆2022和#PledgeSG；

●Instagram：在自己的账号上载短文及照片或视频，确保隐私设置为公开，tag @zaobaosg并加入hashtag #早报国庆2022和#PledgeSG；

●TikTok：在自己的账号上载短文及照片或视频，关注zaobaosg账号，并加入hashtag #zaobaosg #早报国庆2022和#PledgeSG。