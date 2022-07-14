“学子伴我行”第三场活动28日举行 年长者可报名学习数码知识

来自新加坡数码转型办事处的数码大使会以华语授课，教导年长者手机视讯功能、数码支付，以及如何使用社理会邻里购物券QR码等知识。

《联合早报》乐龄数码学堂之“学子伴我行”活动自4月推出以来，反应热烈。第三场活动将在7月28日举行，有意学习数码知识的年长者可报名参加。

此次活动由《联合早报》与义安理工学院人文与科学院中文系合作，来自中文系的120名学生陪伴乐龄人士一起上课，帮助年长者提升数码技能，并加强防范网络诈骗的意识。

新加坡数码转型办事处的数码大使会以华语授课，教导年长者手机视讯功能、数码支付，以及如何使用社理会邻里购物券QR码等知识。参与者也能从《联合早报》工作人员的分享中学习使用《联合早报》应用及平板电脑阅读新闻，还能学习如何进行网络搜索等。

前两场报名半天内就满额

为了提高参与者对网络诈骗的意识，《联合早报》的代表也会提供防诈骗的实用贴士，以及如何识破常见的钓鱼和网络骗局。出席者可获得一本网络安全须知手册，内容涵盖网络安全的相关资讯，教导他们如何安全上网，避免堕入陷阱。

之前两场乐龄数码学堂活动反应热烈，活动开放报名后半天内就满额，许多未能报名的年长者都致电询问下一场活动的详情。

第三场活动将于7月28日（星期四）下午2时至4时，在大巴窑北的报业中心一楼礼堂举行，仅限120名学员。

有兴趣的公众可通过https://bit.ly/zbseniorsgodigital报名参加，现场不接受报名。此外，有意订阅《联合早报》数码配套的乐龄学员，在现场订购即可享有五折年费优惠，购买平板电脑则有礼品相赠，附带条件。