上半年入境旅客达150万人次 我国首季旅游收益同比增两倍

随着边境重开，我国今年上半年迎来约150万入境旅客人次，比去年同期增加近12倍。今年第一季的旅游收益估计高达13亿元，同比增长213％。

全球旅游业复苏，我国自4月1日起简化疫苗接种者旅游框架，新加坡旅游局预计，我国今年将接待400万至600万旅客人次。

旅游局星期四（7月14日）发文告公布以上旅游数据。

根据旅游局官网的最新数据，6月份的入境旅客有54万3730人次，比5月份的41万8460人次增加超过12万，也是连续五个月攀升。

今年上半年，印度尼西亚是我国最大客源，共有28万2000人次入境；排第二的是印度游客，共21万9000人次。马来西亚游客排第三，有13万9000人次。澳大利亚和菲律宾游客则分别有12万5000和8万1000人次，排第四和第五。这五大客源地的旅客占到访旅客约56％。

游客平均逗留7.1天

另外，在这段期间，游客平均逗留天数增加超过一倍，从2019年的约3.4天，延长至目前的约7.1天。

今年第一季度的旅游收益估计高达13亿元，各领域都取得增长，其中购物和住宿收益的同比增幅最大，分别为373％和344％。虽然入境旅客人次和旅游收益仍然远低于冠病疫情前，但旅游局相信，旅游业将在2020年代中期之前恢复到疫前水平。

交通部的目标是在今年内恢复至少50％的航空乘客量。交通部长易华仁上星期二（7月5日）通过国会书面答复指出，航空旅游逐步复苏，樟宜机场重现热闹景象，在刚结束的6月学校假期平均每周乘客量恢复到疫前约50％水平。

国际航空运输协会（IATA）也指出，国际旅游复苏步伐比预期快，可能提前在明年恢复到疫情前水平。

旅游局说，当下动荡的全球政治局势和经济环境，以及不断演变的健康状况，使今年下半年的旅客流量面对一些阻力。“旅游局将继续关注时局，并对预测和计划做出相应调整。”

旅游局也对即将在我国举行的一系列大型活动保持乐观，例如9月底的一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛和11月的彭博创新经济论坛。

我国也将在10月成为首个举办环法脚踏车赛（Tour de France）的东南亚国家。“这是一项符合新加坡可持续发展目标的顶级体育赛事，也符合我们想要成为城市康乐天堂的目标。”

国际帆船大奖赛（Sail GP）明年在新加坡举行，这是它首次来到亚洲。

另外，我国增添的景点预料会吸引更多旅客前来观光。这包括下半年将在滨海湾花园云雾林（Cloud Forest）推出的《阿凡达》体验。

旅游局局长陈建隆说：“入境旅客人次和旅游收益的增长令人鼓舞，反映了强劲的旅游需求，也说明新加坡仍是充满活力并具吸引力的休闲和商务旅游目的地。虽然疫情还未结束，但我们相信，新加坡丰富的节目安排和全新的旅游产品将在今年下半年及以后，继续吸引游客。”