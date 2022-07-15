IPS调查：六成民众相信黄循财是带领我国疫后复苏最佳人选

冠病疫情对政府的治理能力是一大考验，对处于政治领导层更替阶段的新加坡尤其重要。本地调查发现，约六成民众相信副总理兼财政部长黄循财是带领我国实现疫后复苏的最佳第四代领导人选。

黄循财4月14日正式获推举为第四代团队领导，6月13日升任副总理。

新加坡政策研究所（IPS）的研究团队今年4月中至6月中，展开两轮网络调查，访问超过1000名21岁及以上的新加坡公民和永久居民，以了解他们对我国第四代领导的看法。

星期四（7月14日）发表的调查结果显示，约六成受访者相信新加坡政府选出了能带领我国解决社会内部分歧、与他国打交道，以及实现疫后经济复苏的最佳第四代领导人选。

研究团队也发现，教育水平较高、对政府疫情管理较满意、对生活费上涨较不担心，以及对与冠病共存接受度较高的这四个群体，对黄循财作为我国第四代领导更有信心。

共同撰写研究论文的政策研究所社会研究室助理所长侯民正博士指出，这是个有趣的发现，因为教育水平较高者往往对政策持怀疑态度。

他认为，黄循财相当有效地解决了这一群体所关注的议题，包括疫情期间出现的种族、宗教和社会融合问题。也是抗疫跨部门工作小组联合主席的黄循财，采取以科学为依据的防疫策略，获得了教育水平较高者的认同。

不过，调查也显示，生活费上涨以及即将调高的消费税，有可能影响民众对黄循财的信任程度。每10名受访者中，超过四人相当或非常担心医药费、水电费和食品价格今年会上涨。

随着新加坡逐渐从冠病疫情中复苏，近半数受访民众认为，我国下来应重点关注眼下的民生需求，包括为家庭提供经济援助以应对消费税和生活费上涨、支持弱势家庭的孩童，以及协助受疫情冲击的企业。