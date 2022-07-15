本地人对生计担忧随疫情而起伏 IPS调查：担心失业者比率降至28％

政策研究所社会研究室主管兼首席研究员马修博士说：“民众对就业和物价的担忧加剧，精神健康也会跟着下降。要解决这个问题，必须确保民众有信心，我国有足够资源满足他们的需求。即使物价上涨，也能在一定程度上抑制。”

过去两年，本地民众对就业保障和财务稳定的担忧，随着冠病疫情的演变而起伏不定。在我国今年4月底大幅放宽防疫措施后，对自己或家人可能失业表示相当或非常担心的受访者比率，从去年10月底的35％降至28％。

新加坡政策研究所（IPS）团队自前年4月病毒阻断期至今年7月初，共展开52轮网络调查，访问超过2000名21岁及以上的新加坡公民和永久居民，以了解他们在疫情期间的精神健康和态度转变，以及对疫后的展望和担忧。

47％的受访者在今年7月初的最新一轮调查中，对消费税调高表示相当或非常担忧。这比起今年3月中的54％稍微下降，相信与政府今年5月推出第二轮社理会邻里购物券有关。不过，仍有近六成受访者调整了消费习惯，以减少日常开销。

政策研究所社会研究室主管兼首席研究员马修（Mathew Mathews）博士说：“民众对就业和物价的担忧加剧，精神健康也会跟着下降。要解决这个问题，必须确保民众有信心，我国有足够资源满足他们的需求。即使物价上涨，也能在一定程度上抑制。”

受访民众认为，新加坡应从冠病疫情中吸取三个首要教训：确保在粮食保障和医疗用品方面实现自给自足（45％）；具备强有力的财政和医疗等体系，以应对下一场危机（44％）；做好准备应对任何突发危机，不能自满（38％）。

政策研究所社会研究室助理研究员潘雪敏指出，值得注意的是，年长一辈受访者更重视通过吸取教训来加强体制韧力，例如确保自给自足以及拥有强有力的财政和医疗体系。这种务实的想法或许反映了他们成长的年代那种求存精神。

年轻一代生长在一个治理相对稳定的时代，因此更重视通过吸取教训来加强社会韧力，强调和谐、同情心和社会责任。

年轻一代自认疫情期间 精神健康持续下降

根据调查结果，年轻一代自认疫情期间的精神健康持续下降，比年长一辈还低。

研究团队指出，21岁至29岁的受访群体会这么认为，这可能与他们的职业生涯刚起步有关，还未适应疫情期间新的职场安排。面对不确定的未来，也促使他们重新评估人生方向或目标。

40岁至49岁的中年人士也自认精神健康不太理想。调查发现，他们的压力可能来自家庭财务状况。作为上有老、下有小的“夹心层”，除了担心事业受疫情冲击和生活费上涨，还要关注孩子的学业和身心发展。

四成担心孩子社交发展

每10名受访者中，超过四人担心孩子的社交发展受影响，无法很好与他人交流。另有42％受访者担心孩子养成不健康的生活习惯，例如过度使用电子设备。

另一方面，对自己或家人感染冠病表示相当或非常担心的受访者比率，往往会随着每日确诊病例数目波动。这个比率从前年4月病毒阻断期的48％，跌至今年4月底防疫措施大幅放宽后的33％，之后在今年6月初因担心新一波疫情来袭而回升至36％。

这意味着，民众是否做好心理准备把冠病视为地方性流行病，仍受每日确诊病例数目影响。

研究团队提醒，把冠病视为地方性流行病并与它共存，是新加坡对抗冠病的终极目标，而过度关注确诊病例数目，可能是一大障碍。