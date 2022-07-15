“开心苹果”解开死亡禁忌

曾经历过亲人离世痛苦的黄凯捷说，谈论临终安排确实困难，但却是必要的，这能让患者获得心灵安宁，舒适满足地度过余生。

黄敬倪两年前到医院做义工时，曾亲眼目睹一名癌症末期患者躺在病榻上就快咽下最后一口气，但直到那时，这位老奶奶的家人却仍对她想要的临终安排一无所知，也导致医疗团队无法按照病患的意愿为她提供治疗。

如今已是新加坡国立大学杨潞龄医学院三年级学生的黄敬倪（21岁）渐渐发现，当时所见的那一幕其实并不罕见，而是在医院里不断上演，这也是很多忌讳谈论生死的家庭都会面对的困境。

生命总有一天会画上句点，虽然我们都明白这是必然发生在每个人身上的事，但主动与亲人讨论临终事宜却往往让人难以启齿。

因此，黄敬倪与同学黄凯捷（21岁）决定接过医学院学长自2012年发起的“开心苹果”计划（Project Happy Apples），带领22名同学一起为打破谈论死亡的禁忌尽一分力。

曾经历过亲人离世痛苦的黄凯捷说：“谈论临终安排确实困难，但却是必要的，这能让患者获得心灵安宁，舒适满足地度过余生。生死课题目前还是个禁忌，我们得慢慢改变这种心态，将重点放在讨论个人价值和人生目标上，才不会抱着遗憾离世。”

今年，黄敬倪与黄凯捷把“开心苹果”计划的公共展览带到裕廊东Jem商场，希望通过写明信片、玩游戏等互动方式，让公众了解临终安排的重要。

展览本周推出后的反应令人鼓舞，许多公众，无论男女老幼，都愿意在名为“在我的生命结束之前……”和“至生命……”的板上写下自己对生死的感触。展览将举行至星期天（7月17日）。