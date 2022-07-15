患肌肉萎缩症又失业离婚 53岁父亲振作只盼女儿原谅

53岁的谢尔登（Humphries Warren Sheldon）六年前发现自己经常绊倒且步态不稳，求医后发现自己患上腓骨肌萎缩症。如今一些人们习以为常的动作，对他而言越发难以完成。

腓骨肌萎缩症（Charcot-Marie-Tooth disease，简称CMT）是一种罕见的遗传病，每1万人当中约有1人患最常见的亚型CMT。新加坡国立脑神经医学院每年发现的新病例不到10起。

国立脑神经医学院（陈笃生医院区）神经内科主任兼高级顾问医生蔡煜晖副教授受访时说，CMT患者一般在青春期或成年早期发病。症状包括经常绊倒、脚踝扭伤、步态不稳、下肢无力和足下垂等。

CMT不致命也不影响患者预期寿命，但至今没有根治方法。患者只能通过物理疗法等治疗方法保持活动能力。不过病情一般会逐步恶化，先是脚底无力扩展到整个大腿乏力，进而影响站立和行走功能；另是手掌肌肉的萎缩影响患者握住器具的能力，并损害患者触觉与感知温度和疼痛的能力。

2016年发病后，谢尔登的行动和自理能力大幅下降，手握东西越来越难，跌倒次数也更频密，自2021年必须靠轮椅出行。谢尔登说：“我每天24小时都在受病痛折磨。体力方面我现在觉得很容易累，精力大不如前。”

就在病情恶化之际，谢尔登的第二段婚姻走到尽头，失业和债务问题等一连串打击让他一度考虑过寻短，但因为放不下与第一任妻子的女儿，他最终还是决定振作起来。

谢尔登的第一段婚姻在女儿小六会考期间破裂，父女俩关系闹僵。 多年来，谢尔登一直希望能修复两人的关系，弥补之前的过失。

在下定决心走出低潮后，谢尔登在过去两年报读了新加坡协助残障者自立局（简称新协立）和职总恒习机构的多项课程学习管理、人际沟通等新技能。

他在上课期间还结识了住在自家附近的王秀云（29岁，游泳教练）。他们在日常生活上相互照应，成为忘年之交。谢尔登的精神状态也逐渐好转。

如今在等待合适就业机会的当儿，谢尔登在新协立做义工辅导其他残障人士，并创立新加坡腓骨肌萎缩症支援小组帮助其他同病患者。

谢尔登说：“我已经不再怨天尤人，而是开始为自己负责，并用自己微薄的力量试着改变世界。希望有一天女儿可以把我当成英雄。”