关注邻里咖啡店转售市场 李智陞：必要时调整政策

李智陞以中英双语在面簿贴文说，邻里咖啡店和小贩中心为国人一日三餐提供经济实惠的选择，因此政府在组屋区提供多种选择，让餐饮更具竞争力。他指出，如果一家咖啡店的食品价格太高，消费者可到别处找更实惠的熟食。同样的，如果租金太高，摊主也可搬到别处营业，这将让咖啡店业主承受摊位租不出去的成本。

建屋发展局关注邻里咖啡店的转售市场，以及在私人拥有和政府出租的咖啡店售卖的熟食价格。国家发展部长李智陞说，当局将继续关注日常生活费课题，并会在必要时调整政策。

李智陞星期五（7月15日）在面簿贴文指出，近期有许多公众针对咖啡店和熟食价格提出建议，如回购咖啡店、严格管制私人咖啡店的租金和食物价格等，他强调政府会继续关注日常生活费的课题。

餐饮店健康竞争有效控制价格

他说，根据媒体最近做的价格比较报道，由于周围的食肆形成健康竞争，在高价转售咖啡店营业的摊主，并没有把高昂的交易成本转嫁给消费者。

《联合早报》在7月10日报道，由于面对市场的竞争，不少咖啡店即使以天价转售，食物价格也没明显提高。虽然转售咖啡店的摊位租金调高，但是新业主翻新咖啡店后吸引了更多食客，生意更加兴隆。

咖啡店近期以高昂价格转售引起广泛关注，这是李智陞继7月初透过书面方式回应多道相关国会询问后，再一次谈论这个热门话题。他这次更是用了中英双语来阐明。

李智陞说，邻里咖啡店和小贩中心为新加坡人的一日三餐提供经济实惠又便利的选择，因此政府在组屋区里提供各式各样的餐饮种类，让社区里的餐饮更具竞争力，也让居民有更多的食物选项。

“总而言之，如果一家咖啡店的食品价格太高，消费者可选择到别处寻找价格更实惠的熟食。同样的，如果租金太高，摊主也可以选择搬到别处营业。这样一来，业主将必须承受空出摊位的费用。”

在1998年之前，建屋局一般是将咖啡店卖给私人业者，1998年之后，当局改而将新咖啡店出租给业者经营。目前，全国组屋区共有400家私人拥有的咖啡店，以及370家政府出租的咖啡店。

李智陞说，两家分别位于淡滨尼和义顺的咖啡店，是1998年之前出售给私人业者经营的，它们所在的邻里中心的400米范围内，有不少竞争者。而武吉巴督一家在2015年以3100万元出售的咖啡店，附近还有另外六家咖啡店满足居民的餐饮需要。

此外，建屋局在2018年推出价格—品质招标准则，以业者所提供的经济餐、良好记录和有益社区的活动作为评标考量。成功标到邻里咖啡店的业者，普遍会在各个摊位提供大约3元的经济餐选项。与只看价格的招标相比，这类咖啡店租金比较便宜。

“我们也打算增添更多咖啡店，过去四年新建了34家咖啡店，另外30家也将在2025年完工。除了咖啡店，我国也有超过100个小贩中心，当局也正在建设更多。其中四个新小贩中心将在今年开始运营，另外七个正在计划或建设中。”

建屋局也与社会企业，如职总富食客（NTUC Foodfare）和Kopitiam密切合作，在这些咖啡店提供价格实惠的经济餐选项。