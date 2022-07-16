黄循财：面临复杂环境 G20可发挥领导作用

副总理兼财政部长黄循财在二十国集团（G20）第三次财长和央行行长会议上强调，各国正面临一个复杂的环境，二十国集团可以发挥关键的领导作用，不仅要解决像食品安全这样的直接挑战，还要在应对大流行病和气候变化等长期问题上显示出领导力。

二十国集团的第三次财长和央行行长会议及相关活动，是于7月14日至16日在印度尼西亚峇厘岛举行。

财政部星期五（7月15日）发布消息说，黄循财还强调了新加坡对金融中介基金（Financial Intermediary Fund）的1000万美元捐款，是供用于大流行病的防备和应对，并分享了新加坡如何期待在加强疾病监测和解决疫苗不平等等方面进行合作。

黄循财指出，会议还讨论了在全球经济前景不确定情况下，多边机构如国际货币基金组织和世界银行的作用如何更加重要。

黄循财星期五在会议外，也与多个国家的领导人分别举行会谈。

黄循财与美国财长耶伦讨论了能源安全前景，以及大流行病防备和应对方面的国际合作。他也与韩国副总理兼经济及财政部长秋庆镐（Choo Kyung-ho）重申一个开放和稳定地区的重要性的共同看法。

此外，黄循财和南非财长埃诺格瓦纳（Enoch Godongwana）就经济战略和相互合作的机会，进行了讨论并交换了意见。他也与阿拉伯联合酋长国财长穆罕默德·本·哈迪·侯赛尼（Mohamed Bin Hadi Al Hussaini）讨论了两国各自向更绿色的未来过渡，以及在管理食品和能源价格上涨的直接挑战的同时，应对气候变化的需要。