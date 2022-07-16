小六会考题目太难引热议 刁钻数学题三分二学生能应付

刘慧丽说，小学离校考试是为考验不同能力的学生而设计的。大部分的考题对多数学生来说，都是可以应付的，只有小部分的考题让程度较高的学生有所发挥，展现他们对这门科目的能力。

近几年，小学离校考试出现刁钻难解的数学题引起公众关注和讨论，不过教育部强调，小六会考题目的难度多年来都相当一致，比较难的题目最多只占15％。

负责数学教材发展的教育工作者也指出，近三分之二的考生其实能够应付。

教育部教育总司长刘慧丽星期五（7月15日）在社交媒体LinkedIn发文，呼吁家长和考生以正确的心态看待考试。

她说，尽管N水准、O水准和A水准考试在考试要求和高难度题目比例等方面更具挑战性，但小学离校考试却是让人们感到压力最大的一个全国会考。

“也许是因为这关乎孩子可以升上哪所中学，或是家长更容易接触到小学离校考试的试卷。也可能是因为我们的孩子处在许多父母还在学习如何放手的年龄层，包括我在内。”

近年一些数学考题引发公众热议，去年数学试卷中那道有关“海伦和艾凡”（Helen and Ivan）硬币的考题，更是让部分考生泪崩，纷纷申诉题目太难。

小六会考题目难度 多年来维持同一水平

刘慧丽说，小六会考题目的难度多年来都维持在同一水平，这类较难的题目在每年的试卷当中最多只占15％，也就是占大约15分。

“小学离校考试是为考验不同能力的学生而设计的。大部分的考题对多数学生来说，都是可以应付的，只有小部分的考题让程度较高的学生有所发挥，展现他们对这门科目的能力。”

在教育部负责数学教材发展以及数学教师专业发展的特级专科督导立壮博士（Ridzuan Abd Rahim）也于星期五在教育部网络刊物Schoolbag.sg刊登的一篇文章指出，近三分之二的小六会考考生多少都能够解答这类较高难度的数学题。

刘慧丽说，在新的积分等级（Achievement Level，简称AL）制度下，除了少了钟形曲线（bell curve），也不会限制各个等级的学生人数。每个学生的学习成绩都反映他们在那门学科的程度。

她指出，大部分学生的成绩都偏高，近一半考生在所有科目都考获至少75分，等同于AL4或更好的积分等级。

从事教育工作超过25年的刘慧丽育有两个孩子，陪伴他们经历了两次的小学离校考试。

刘慧丽说，女儿觉得数学很难，在某一天温习时还崩溃痛哭。刘慧丽上前拥抱女儿并安慰她说，无论她考得如何，父母还是会无条件爱她。

刘慧丽后来带女儿外出散步，买了她最爱的酸奶，让她暂时放下功课。其实，女儿积极和勤奋的学习态度就已让刘慧丽感到欣慰。最后，女儿考上了适合自己的学校，并在中学数学教师的指导下克服了对数学的恐惧，升上中三时还报读了高级数学。

刘慧丽说：“孩子长远的发展比一时的成绩更重要，我们要激励他们成就更好的自己，让你我都能引以为傲。”