全球疫情反弹 出国旅游不减反增

全球经历新一波冠病疫情，但本地旅游业者透露旅游配套销量不减反增，较上个月前两周上涨三成。尽管海外防疫措施多未收紧，但为求谨慎，旅行社要求团员进行抗原快速检测和戴口罩等，希望能安全旅游。

近日，不仅我国出现新一波的冠病病例增长，新西兰、日本、韩国、印度尼西亚等国也不例外，而这些国家正是国人的热门旅游目的地。

不过，欧美假期董事黄耀雄向《新明日报》透露，7月前两周的旅游配套销售额较上个月前两周增加了三成。“7月是旅游淡季，却是销售旺季，不少旅客购买9月至12月到欧洲和亚洲国家的行程。”

行程方面也未因旅游目的地病例激增而受影响，他透露，公司昨天（7月15日）还有一个私人团到日本，23日则有一个30人的大团赴日。

他说，尽管很多国家已不要求行程前检测，但旅行社仍要求顾客在出发前进行抗原快速检测，避免已经染疫到国外发病。“到海外发病比较麻烦，因为不知道当地医疗水平如何，提前检测若发现染疫，旅游保险可以支付团费。”

大通旅游（CTC）市场经理卓琼华也指出，旅行社一直没有松懈，虽然一些地点已不要求戴口罩，但领队仍会提醒队员戴好口罩、使用消毒液。“国人在这方面都蛮自律的，也愿意配合。下来若目的地的病例继续增长，我们也会进一步提醒团友，例如在吃饭前洗手等。”

她也指出，由于旅游旺季是9月后，因此目前外国的疫情并未影响到销售，届时若他国疫情未好转，就会有些担心，现在只能静观其变。

曾兄弟旅行社高级市场通讯经理黄正平说，公司一直在与海外的合作伙伴密切关注局势，但目前还未看到预订量减少，也没有行程因当地疫情而受影响。

他指出，公司向来谨慎，目前旅行团的人数都还限制在25至30人，没有增至40到45人，这也让顾客可以更安全舒适地旅行。

完整报道，请翻阅2022年7月16日的《新明日报》。