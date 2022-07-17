获文莱皇室最高勋章 李总理是新加坡第三人

李显龙总理获颁文莱皇室最高勋章。他是继首任总统尤索夫伊萨和建国总理李光耀之后，第三名获此殊荣的新加坡人。

文莱皇室最高勋章（Darjah Kerabat Laila Utama）于1954年3月1日由时任文莱苏丹奥马尔·阿里·赛义夫丁（Omar Ali Saifuddin）设立。1960年，时任新加坡自治邦元首尤索夫伊萨获颁这个勋章，建国总理李光耀则在1990年授勋。

何晶获颁一级有功勋章

文莱苏丹波基亚星期六（7月16日）晚上在努洛伊曼皇宫举办国宴，并在国宴开始前，将文莱皇室最高勋章授予李总理。总理夫人何晶也获颁一级有功勋章（Darjah Paduka Seri Laila Jasa）。

有功勋章是在1965年2月25日设立，分三个级别，授予为文莱苏丹和文莱做出杰出贡献的个人，包括政府官员、文莱武装部队或文莱皇家警察部队成员。然而，文莱苏丹认为合适的外国人士也能以荣誉成员的身份获颁这个勋章。

武装部队文莱军训 8月起逐步恢复至疫前水平

我国肠胃科医生黃春仁医生今年就获颁二级有功勋章。新加坡武装部队官员梅雅潘（Meyyappan Nadarajan Thevar）高级中校则在2014年获得三级有功勋章。

李总理星期五（7月15日）下午也在我国陆军总长梁振伟少将的陪同下，走访武装部队在文莱淡布隆（Temburong）的训练设施，与训练官互动。

据国防部文告，武装部队在文莱的军训预计从2022年8月起逐步恢复到冠病疫情前的水平。

国防部说，新加坡和文莱有着密切和长久的防务关系。除了在文莱进行丛林训练，我国武装部队和文莱皇家武装部队也通过频繁的双边演习、专业交流、互访，以及出席彼此的课程，来进行互动。这些交流活动提升了两国武装部队的专业水平，也加强了两军之间的联系。

李总理过后在面簿发文说，很高兴看到在淡布隆的国民服役人员和正规军人士气高昂，也期待恢复训练。“祝他们在文莱度过有意义和安全的时光！”

此次陪同李总理出访的有总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐，以及总理公署、外交部和通讯及新闻部的官员。李总理已结束访问。