包括现金补助和保健储蓄填补 150万国人8月获总值12亿元援助

符合条件的公民8月可获得最多700元现金补助，分别是最多400元的消费税补助券现金补助，以及最多300元的额外消费税补助券—特别现金补助。此外，57万5000名65岁及以上的公民，也可获得最高450元的消费税补助券—保健储蓄户头填补。

150万名新加坡公民8月将获得政府发放的总值12亿元的援助，包括消费税补助券现金补助和保健储蓄填补。受惠者说，领了援助金会用来购买日常用品，减轻家庭开销负担，也有人希望政府增加援助金额或次数。

邱雪妮（43岁，自雇人士）和丈夫育有两名读中学的孩子，一家四口住在三房式组屋，每月家庭开销介于2500元至3000元。她可获得总值700元的现金补助，打算用来购买日用品。

“这几个月明显感受到通货膨胀的压力，柴米油盐什么都涨，要精打细算过日子。平日要上班，周末我会尽量在家自己煮。”

她认为，上有父母要供养、下有孩子求学的家庭是夹心层，比起提供各种援助，她更希望政府解决物价高涨的问题。

餐厅经理沙哈里（Sahari Lewis Akesah，51岁）同样可获得700元，他受访时感谢政府减轻他的财务压力。沙哈里和妻子育有三个孩子，其中两人已婚，有各自的家庭，夫妻俩和最小的孩子住在二房式组屋。

“妻子没工作，以前我很喜欢带孩子到新开张的餐厅尝鲜，但近来已减少出外用餐，会购买食材回家煮。”

符合条件的公民8月可获得最高700元的现金补助，分别是最多400元的消费税补助券现金补助（GSTV-Cash），以及最多300元的额外消费税补助券—特别现金补助（GSTV-Cash Special Payment）。领取补助的条件是年满21岁及以上的公民，年度可估税收入不超过3万4000元，且组屋年值不超过2万1000元及拥有不超过一个房产。公众可通过Singpass登入https://www.govpayouts.gov.sg/cds/gstv/login查询是否符合领取条件。

刚踏入职场不到一年的陈俊康（25岁，工程师）也可获得700元现金补助。他每月会固定给同住的父母家用。“从新闻上得知政府会派发援助金，并可通过消费税补助券计划链接查询个人受惠数额，我认为，这些钱可协助中低收入家庭减轻负担。”

65岁以上公民可获 最高450元保健储蓄填补

此外，8月也有约57万5000名65岁及以上的公民，可获得最高450元的消费税补助券—保健储蓄（GSTV-MediSave）户头填补。退休多年的朱正华（74岁）目前独居，平日开销依靠退休储蓄，女儿会为他填补公积金。他说，政府应该给没有收入的人更多援助并增加次数，不然就要设法控制物价上涨。

“一次给几百元不足够，近几个月物价不断涨，小贩中心的食物至少都涨了五角，我选择去超市买菜自己煮晚餐。”

邱惠萍（67岁，家庭主妇）属于立国一代，可获得一笔保健储蓄填补。她患有高胆固醇，要定时验血和体检，一般会到住家附近的综合诊疗所看医生。她指医药费不便宜，政府填补年长者的保健储蓄，可以帮助他们减少医疗开销。