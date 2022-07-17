两网安新准则向公众与机构征集反馈

青少年及家长等相关群体即日起至8月10日可通过公共咨询，就两项拟议中的网络安全相关准则提供反馈。

政府早前宣布，将通过拟议中的互联网行为准则，以及社交媒体内容监管准则，加强对用户的保护。前者规定面簿、Instagram和TikTok等用户人数较多、风险较高的社媒服务须采取安全措施；后者则赋予资讯通信媒体发展局更多权限，在发现有害内容时，能指示业者禁止新加坡用户浏览，或与发表这些内容的账户交流。

以上准则是针对网络空间藏有的不少安全隐患问题而制定。针对的有害内容包括对公共安全与卫生构成威胁、涉及自残或性伤害等。

政府会通过互联网行为准则加强用户安全、改善用户举报流程，以及向社媒业者问责。在用户安全方面，业者必须制定社群守则，并采用可过滤内容的机制。它们也须快速探测并删除任何有关恐怖主义、儿童性剥削或虐待的内容。

有较多18岁以下用户使用的平台必须采取额外措施，包括为父母提供过滤内容的工具，减少未成年者接触到不良内容。

这些平台也须提供渠道，让用户轻易举报不良内容；对于用户的举报，也要及时采取行动。业者每年也须向资媒局提交问责报告，当局过后会在网站公布报告。

公众可在8月10日之前通过网址https://go.gov.sg/online-safety-consultation提交意见与建议。机构也可发电邮提交反馈。

当局在收到反馈后，会发布总结和答复，并适当调整提议准则。一旦修订广播法令，加入这些准则后，它们就具法律约束力。