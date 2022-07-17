裕廊垃圾集装箱积水 居民忧滋生伊蚊

公寓居民申诉，收集大型垃圾的垃圾集装箱积水，担心蚊虫滋生、卫生和火患问题。

住在裕廊东13街绿和园（Ivory Heights）公寓的陈先生（70岁，自雇人士）告诉记者，他住在该处18年，早前居民都能够把大型垃圾丢在楼下，再由清洁工清走，直到两三年前，公寓才规定居民丢弃大型垃圾时，必须自行丢到电房前的垃圾集装箱。

“垃圾集装箱堆满后，才会有拖车拖走，期间垃圾就会堆放在那里近三个星期。”

他指出，他上个月底在窗边休息时，碰巧看见拖车来拖走垃圾集装箱。

“没想到垃圾集装箱拖起时，大量的污水流了出来。可见这三个星期来，里头积了很多水。除了有蚊虫滋生的问题外，也有其他卫生问题。”

陈先生说，近来该区的骨痛热症病例居高不下，加上居民多数是上了年纪的乐龄人士，难免会为此感到担忧。另外，他也指出，垃圾堆积也有火患隐忧，而且集装箱就放在电房前，一旦失火的话，后果不堪设想。

公寓管理层：已采取必要措施

公寓管理层回复《新明日报》询问时说，针对居民的担忧，管理层接到环境局的通知。

发言人说，环境局已经多次到公寓公共区进行检查，公寓管理层也采取了必要措施，像是在潜在蚊虫滋生的地区喷蚊油。“我们已经尽了一份力控制情况，目前为止没有收到当局的投诉。”

完整报道，请翻阅2022年7月17日的《新明日报》。