对讲机盖当花盆 列车座椅供歇脚 地铁淘汰部件组屋区里重获新生

地铁列车淘汰的对讲机盖变成花盆，用来栽种植物、车厢扶手则安装在组屋楼下的斜坡或公共厕所，方便行动不便者出入。地铁列车旧部件汰旧换上新面貌，在社区内获得第二次生命。

地铁部件用久了须更换，与其丢弃这些还完好的部件，全国15个人民行动党市镇理事会决定升级再造这些部件，让它们“重获新生”。这是行动党市镇会绿色市镇行动（Action for Green Towns）计划的一部分。

南北、东西和东北地铁线列车下来三年间淘汰的至少1500个座椅、600个对讲机盖、600个LED照明盖和1400个扶手会在升级再造后，重新在社区服务大众。如此一来，我国唯一仅有的实马高垃圾埋置场可减少处理约1万4400公斤的垃圾，市镇会也无须另外花钱为社区添购新设施，预计可省下约27万5000元。

绿色市镇行动工作小组星期天（7月17日）在兀兰举办展览，展示地铁部件升级再造的成果。

小组副主席、马西岭—油池集选区议员苏慧敏指出，地铁是新加坡人日常生活的一个重要部分，部件为乘客服务多年后，不应该被丢弃遗忘，通过升级再造可让它们重获新生。

她也说，不少居民对于能在社区看到熟悉的地铁部件感到兴奋。

列车的座椅可安装在组屋底层让居民歇脚；对讲机盖和照明盖则可栽种植物，为社区增添绿意。公共空间斜坡处和小贩中心等场所的公厕也会安装扶手，供年长者等行动不便的民众使用。这些部件由不容易回收的纤维增强复合材料制成，为它们进行升级再造，既环保又省钱。

兀兰居民柯慧灵（75岁，家庭主妇）受访时说，她居住的组屋邻里，以年长者居多，他们大多数会在早晨下楼散步。组屋底层安装更多座椅后，老人家累了就能休息，等电梯时也能歇歇脚。

此外，列车座椅虽旧，但较容易清理。“一般安装在组屋楼下的座椅或凳子是木做的，久了会发霉，脏了也不容易清理，我们不敢随便坐。”

全国77个回收机已回收近300公吨纸类

芽笼峇鲁一带部分组屋底层和公厕已经安装了扶手。居民林金汉（70岁，退休）指出，从芽笼峇鲁巴刹和小贩中心步行到组屋电梯须要爬一段斜坡，对年长者来说比较吃力。有了扶手，他走路时会更稳，也不再担心会跌倒。

林慧燕（37岁，银行职员）原本并没发现用来装植物的器具，其实是列车的旧部件。她认为这是教育下一代的好机会。“这些部件很好地融入社区，还能美化环境。以后跟孩子搭地铁时，也会跟他们提起，灌输环保的意识。”

绿色市镇行动工作小组早前也在每个市镇会设置纸类回收机，鼓励居民环保。小组主席、惹兰勿刹集选区议员文礼佳博士指出，设置在全国的77个回收机，今年上半年已回收近300公吨的纸类，相当于保护5000棵树。他也说，将淘汰掉的地铁部件改成供社区使用的设施，我国也朝“零废”市镇的目标更近一步。