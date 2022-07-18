能源业近年发展迅速，各国承诺积极减碳的驱使下，可再生能源已逐渐走入大众视野，未来或对现有传统发电技术发起挑战。陈明豪认为，若安于现状错过潮流，可就追悔莫及。

在能源业深耕27载，年届半百时却毅然选择再次踏入校园，与大学生同窗苦读。对于陈明豪（49岁）而言，虽然年华老去，但坚持学习的梦想依旧。

“未来的路还很漫长，还要工作多20年，把握每一次读书的机会才不会被抛在时代后头。”

22岁那年，当服完兵役的陈明豪在新加坡能源集团（SP Group）当学徒，从零开始学习如何维修低电压电缆。当时大多从事体力活，必须挨家挨户跑透透，陈明豪却没放弃学习的机会，先后报读了就业培训和专业文凭课程。

如今，育有一对儿女的陈明豪决定再踏上征途，在公司的帮助下，到新加坡理工大学就读三年的电力工程学本科课程。他笑言：“原以为妻子听到后会迟疑，但她二话不说就大力支持。上学期间薪水肯定较少，她说，那就少买一点，少吃一些。”

陈明豪所处的能源业近年发展迅速，各国承诺积极减碳的驱使下，可再生能源已逐渐走入大众视野，未来或对现有传统发电技术发起挑战。他认为，若安于现状错过潮流，可就追悔莫及。

谈到日后的挑战，他说，年纪渐长，记忆力可能会差一些，也会担心与年轻的同学有代沟，但这不妨碍他勇往直前。“现在的生活科技节奏很快，人总要往前看，50岁绝不是一道坎，想实现什么就奋起去追。”