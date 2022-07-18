暴打妻遭阻 火爆男怒呛：这是我的家事

火爆男在组屋楼下对妻子拳打脚踢，导致她脚板骨折，公众上前阻止，他却呛“这是我的家事”，随后抓着妻子的头发把她拉进电梯，继续施暴。

陈国伟（47岁，译音）星期一（7月18日）承认一项蓄意伤人导致他人重伤罪，另一项蓄意伤人罪交由法官下判时一并考量，被判坐牢五个月。

调查揭露，今年2月7日早上8时30分，被告开车送妻子和10个月大的女儿到托婴服务的学前中心；途中，妻子说忘了拿上班得用的膝上型电脑，让被告送她回家，之后她会自己上班。

回到住家楼下，妻子下车，听见被告也下车的声音，她立即躲了起来，担心被告找她麻烦，但最终还是被他找到。

被告当时二话不说往她的肚子狠狠踢了一脚，导致她往后摔。倒地后，被告仍继续踢她的肚子，还朝她的头挥拳，边打边骂“好好跟你说你不听”。

妻子想要逃离，试图爬去电梯，被告此时却捡起了一块石头。有公众见状上前阻止，被告呛说“关你什么事？这是我的家事”，接着喊妻子叫她回家。

妻子痛得动不了，被告便抓她的头发，把她拉进电梯，电梯门关上后继续踢仍倒在地上的妻子。

警方接获公众报案后上门，见妻子拐着脚在哭，立刻安排送院。妻子的头部、上唇、手肘都有伤，左脚板骨折，医生给她14天病假。

完整报道，请翻阅2022年7月18日的《新明日报》。