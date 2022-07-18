金文泰居民设手机群组“抗猴”

顽猴大闹金文泰组屋区，居民们深受其扰，设立名为“猴子来了”的手机群组，互相通风报信联合“抗猴”。

《新明日报》星期天（7月17日）报道，在金文泰13道第118座组屋附近常有猴群出没，上个月还有猴群爬上四、五楼大闹组屋居民的厨房，造成一片狼藉，让居民烦不胜烦。

除了四、五楼的居民外，原来还有更多居民曾被猴子骚扰。

住在三楼的陈光兴（60岁，经理）告诉记者，6月10日他们外出时，猴子就趁机爬入厨房，将东西扔得到处都是，还打碎了不少瓶罐。

更生气的是，他指猴子隔日下午又企图闯入厨房，幸好当时他们关好窗，猴子才无法得逞。“我们与四、五楼的邻居都感到很困扰，因为不知道猴子们什么时候再来，所以只能时常关窗。”

另一名四楼居民郭女士（60岁，老师）的厨房，数周前也曾遭猴子入侵，幸好厨房没什么食物，猴子只拿走了一袋面包。

她也说，上周六早上猴子又上门。“这次它们也只拿走面包，或许它们记得哪一家有食物。”

由于猴群行踪难以捉摸，相识的居民们在手机设立了一个“猴子来了”的群组，准备互帮互助。

四楼住户许女士（70岁，退休人士）说：“当我们出外时，可由其他在家的邻居紧盯情况，一发现有猴子出没，可立刻在群组里通知大家。”

完整报道，请翻阅2022年7月18日的《新明日报》。