杨莉明：通过狱后监督措施 加强改造计划降低释囚五年重犯率

关怀网络与社企、家庭服务机构、庇护所、中途之家等单位合作，通过与释囚和家人密切联系、协助释囚步入职场和建立健康的社交网络等狱后监督措施，支持他们面对出狱后的经济、情绪和社会挑战。

数据显示，2019年释囚两年内的重犯率仅20％，创30年新低。但2016年释囚的五年重犯率仍然高达41％，意味着每10名释囚中，就有四人会再度入狱。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期一（7月18日）出席关怀网络研讨峰会（CARE Network Summit）。她在致辞时，谈到释囚重犯的问题，强调当局下来将努力降低五年重犯率。

杨莉明说：“这并不是一项关键绩效指标（Key Performance Indicator，简称KPI），而是要进一步加强释囚改造计划，更长远地帮助他们融入社会。”

关怀网络研讨峰会由内政部、社会及家庭发展部、监狱署等九个单位组成的关怀网络（CARE Network）举办。时隔两年，本届峰会重新以实体形式举办，参与者超过300人。

为了达到降低五年重犯率的目标，关怀网络与社企、家庭服务机构、庇护所、中途之家等单位合作，通过与释囚和家人密切联系、协助释囚步入职场和建立健康的社交网络等狱后监督（aftercare）措施，支持他们面对出狱后的经济、情绪和社会挑战。

其中，回教专业人士协会（AMP）协助育有子女的女释囚创立家庭生意，目前已有38人受惠。

释囚：出狱后踏入社会 辅导员和家人支持很重要

今年3月，凯德希望基金也为70名囚犯子女举办假日营，通过团队游戏、情绪管理和写日记等活动，帮助他们建立健康关系、管理情绪和坚毅地面对挑战。下来三年，预计将有超过200名孩童受惠。

担任关怀网络副主席的新加坡黄丝带主席陈永祥认为，狱后监督对支持释囚重返社会至关重要。“协助他们找到工作并不难，但要长远在职场和社会中安身立命，挑战更大。”

释囚谢瑞隆（47岁）也说：“我们在狱中能得到足够的资源和支持，但出狱后就要真正踏入社会，这时辅导员和家人的陪伴和支持就十分重要。”

他因为参与私会党活动和涉毒，前后入狱七次。尽管曾在监狱中求学，还进入大学修读社会学和心理学，然而他在42岁毕业后，发现自己毫无工作经验。

回忆起过去在私会党中呼风唤雨的日子，他迟迟无法适应新生活，重新走上吸毒的道路。

所幸年迈母亲和外籍妻子让谢瑞隆迷途知返。2020年从戒毒中心出来后，他成为一名社工，为囚犯和释囚提供协助。

钟翠銮（40多岁）从11岁开始接触毒品，18岁到夜场工作后越陷越深，结果因为嗜毒四次锒铛入狱。后来，眼见六个孩子因为她沉沦毒海而被带到家庭中心，她不愿再和子女分离，决定改过自新。

如今，她已戒毒10年，目前经营家庭烘焙生意，并从2018年开始在工业与服务合作社（ISCOS）当义工，每个月向囚犯、释囚和边缘青年讲述自己的经历。

作为一名母亲，钟翠銮说，她不但要为自己的孩子树立榜样，也希望指引更多年轻人远离歧路。