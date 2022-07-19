谢祖怡发现，本地大多数人领养猫咪时，会选择三个月大的小猫，成年猫较难找到新家。她于是设立一家结合猫咪咖啡馆概念的领养中心，帮猫咪找一个永久的家。

在一次偶然的机会下与一只“高龄”10多岁的猫近距离接触后，谢祖怡（27岁）便对猫咪情有独钟，更为成年流浪猫设立领养中心，希望为它们找到温暖的避风港。

谢祖怡两三年前在一家有养猫的公司任职后，颠覆了之前对猫的认识。“我以前一直觉得猫不像狗那么亲近人，是独来独往的动物。原来它们其实也可以非常粘人，甚至还会撒娇、讨人摸。”

她发现，本地大多数人领养猫咪时，会选择三个月大的小猫，成年猫较难找到新家。谢祖怡便决定设立一家结合猫咪咖啡馆概念的领养中心，希望更多人能像自己一样，在与猫接触、玩耍后对它们改观，甚至是爱上猫咪，给予它们一个永久的家。

目前，谢祖怡在卫德路上段设立的领养中心共有10多只猫供民众领养，年龄介于七个月至三岁。这些猫咪都是本地非营利机构Project LUNI所救援的流浪猫。

领养中心创办两个月以来，已有四只猫咪成功被领养。“有些公众一开始可能只是上门和猫咪玩，之后在发现它们有多可爱、了解它们的个性后，便萌生领养的念头。我觉得这有助提高猫咪被领养的机会，对我来说，能帮一只是一只。”

谢祖怡说，为确保领养者日后不会弃养，她也会严格把关，如观察他们与猫咪的互动、灌输正确的养猫资讯等。

“我也会提醒他们猫咪的寿命较长，不能够只有三分钟热度，养一下就不想养了，或是在猫咪生病时就把它们遗弃。”

谢祖怡希望能够尽自己的一分力，教育民众如何负责任地对待自己的宠物，减少本地流浪猫狗的数量。