儿睡梦中骤逝 残疾母失依靠

35岁儿子疑在睡梦中呕血骤逝无人知，遗下双脚畸形又患有肌肉萎缩的64岁母亲没人顾。母亲受访时哭着说：“他只来得及跟我说晚安！”

死者是郭海吉，他生前与母亲许亚钻相依为命，22年来居住在马西岭一房一厅的租赁组屋，负责照顾母亲生活作息。无奈天意弄人，儿子却在星期一（7月18日）早上7时半，被邻居发现脸色发黑呕血倒卧在客厅床褥上。

邻居黄先生（64岁）告诉记者，星期一早上在屋前浇花时，想和睡在客厅的郭海吉打招呼，但叫了对方多次却没回应。

“之前和他打招呼，他还会叫我小声点，说妈妈还在睡觉，但昨天叫了10多声都没人应。望进客厅时，赫然发现对方眼睛直勾勾斜视天花板，嘴巴有血，毫无反应，我即刻拨电叫救护车。”

观音诞带母亲逛街 睡前道晚安成遗言

儿子睡死在客厅里，母亲许亚钻星期一受访时多次悲从中来痛哭。她说，儿子离世前一天适逢观音诞，他还特地带她外出逛街，睡前也跟她道晚安，没想到那竟然是儿子的最后一句话。

“他很疼我这个妈妈，我行动不便，每天早上就靠他为我把屎把尿，现在他走了，我真的很心痛，未来该怎么办？”

询及儿子死因与生前健康情况，母亲说不知他为何会吐血，之前健康也无碍，只是一直有服用抗抑郁药物。

民防部队受询时证实，星期一早上7时35分接获通报，医护人员当场宣告一人死亡。

完整报道，请翻阅2022年7月19日的《新明日报》。