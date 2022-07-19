开车到云顶 狮城车遭偷走

今年才缴清车贷，狮城男日前开车到云顶游玩，泊在停车场的轿车却不翼而飞，令他大感心痛。

失窃案发生在上周六（16日）凌晨约2时28分，地点是马来西亚云顶云天综合大楼（SkyAvenue）的多层停车场。失窃的是一辆黑蓝色的本田思域轿车。

车主姚先生（28岁，操作行政员）受访说，上周五（15日）从新加坡出发，载着女友和另两名友人前往云顶度假。抵达后将轿车停泊在云天综合大楼B3A的停车场，并确定将车门上锁。

他说，隔天傍晚6时欲前往停车场取车，惊见原本停车的位置已有其他轿车停泊，这才发现车子不见了。

今年才缴清贷款

“我们原本要开车到半山吃晚餐，到了停车场却没见到车子。一开始以为停错地方，但我记得就是停在原处，我朋友还载我找遍整个停车楼层，仍不见踪影。女友和其他友人则前往管理层通报。“

他指管理层之后也派出5辆电单车找寻轿车下落，但一无所获。在报警后，当地警方也派出另4辆电单车找寻轿车下落。

姚先生说，今年才刚还清汽车贷款，也曾多次到访云顶，没想到竟发生这样的事情。

他和友人按照原定计划于17日返回新加坡，并在当天前往本地警局报案。警方受询时证实接获报案。

完整报道，请翻阅2022年7月19日的《新明日报》。