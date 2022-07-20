中区社理会拨40万元 为租赁组屋青少年改造住家

为了让居住在租赁组屋的青少年有更好的生活与学习环境，中区社区发展理事会拨出40万元，协助有需要的家庭改造住家。

租赁组屋单位一般上空间小，有些家庭因为堆积了很多东西，环境杂乱。我国中区的租赁组屋最多，中区社理会推出住家改造计划（Better Homes@Central），与赞助商和社区伙伴携手改善弱势家庭的居住环境。

这个计划的援助对象是家中有青少年的租赁组屋家庭。负责团队首先会请设计师同住户讨论，拟定符合家庭需要和生活方式的空间改造。

改造方案敲定后，承包商、搬运工人与清洁人员会上门展开整理和装修工作。负责团队会提供书桌、床和书柜等家具。最后，由专人指导住户日后如何收拾和整理住家。

中区社理会上个月试行计划，协助两户人家改造居住环境。

翁美容（37岁，摊位助手）一家是其中之一。她和四个儿女在二房式租赁组屋里生活了超过10年。

家中事务一向由翁美容的丈夫负责打理，但他数年前去世了。翁美容平日里忙着工作和照顾孩子，没有时间做其他家务，而较大的孩子上学之余，也去打工帮补家用。除了丈夫留下的遗物，社区援助计划也捐赠了不少物品，原本就不大的空间因此越来越拥挤杂乱。

经改造后，客厅腾出可让孩子学习和一家人互动的地方，每个孩子也有了放置个人物品的空间。卧室安装风扇和更多灯后，也更通风敞亮。

翁美容说，以前家里非常凌乱，连跨步都艰难，更别说是让孩子活动，因此他们平时也只能在床上学习。“新环境宽敞舒适多了，还有让孩子们一起做功课的学习空间。”

中区市长潘丽萍说，冠病疫情改变了大家的生活方式，确保青少年在家中有利于生活和学习的环境更重要。新计划可协助居住在租赁组屋的青少年有更好的成长环境。

中区社理会呼吁公众支持新计划，“认养”需要帮助的家庭，为他们捐赠家具、家用电器或现金。