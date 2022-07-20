两轮邻里购物券消费额逾1.63亿元 17%用于咖啡店

约118万户家庭已领取去年12月推出的首轮邻里购物券，占所有公民家庭的96.8%，消费金额超过1亿零100万元；今年5月发放的第二轮邻里购物券，则已有86.8%或106万户公民家庭领取，消费额达6200万元。政府为这项计划共投入近2亿5000万元。

两轮社区发展理事会邻里购物券计划反应热烈，迄今已有九成本地公民家庭领取各100元的购物券，消费金额超过1亿6300万元，其中2700万元或约17%是在全国677家咖啡店的约2800个茶水和小贩摊位使用。

约118万户家庭已领取去年12月推出的首轮邻里购物券，占所有公民家庭的96.8%，消费金额超过1亿零100万元；今年5月发放的第二轮邻里购物券，则有86.8%或106万户公民家庭领取，消费额达6200万元。政府为这项计划共投入近2亿5000万元。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期二（7月19日）出席新加坡福州咖啡酒餐商公会第82届执监委员会就职典礼晚宴。她在致辞时透露，参与计划的商家超过1万7700个，六分之一是咖啡店的摊主。

政府将分别在2023年和2024年，再为每户公民家庭提供200元的邻里购物券，她希望有更多咖啡店及摊位，加入邻里购物券计划。

刘燕玲说，民以食为天，因此食品服务业和餐饮业是永远充满机遇的行业，而业者确保食品安全、质量和坚守诚信，能让餐饮业持续发展。

“维持透明公道价格，也是诚信的一部分，希望各位福州咖啡酒餐商公会同人，共同致力于维护咖啡酒餐商的良好信誉，让咖啡店继续成为国人用餐的好地方，聚会的老地方。”

被高价收购咖啡店 食物价格没有明显调高

另一方面，近期咖啡店天价转售引起话题，福州咖啡酒餐商公会主席洪宝兴在致辞时指出，被高价收购的咖啡店面对市场竞争压力，食物价格并没有明显调高，没把成本转嫁到消费者身上。

他说，从商业角度而言，价格是根据市场供需而定，而供需状况又取决于买、卖双方交易时的具体情况。

“目前的情况就好比能源价格高涨，造成电费上涨至近14年的新高，这也是极其少见的。但是不管是在任何情况下，在咖啡店的消费依然是国人用餐最经济与实惠的选择。根据今年的米其林指南，最平价的米其林美食也离不开咖啡店。”

洪宝兴也指出，这两年因为疫情，咖啡店积极响应和配合政府政策，并顺应消费形式改变做出了转变，如提供网上订餐、团购、外卖、免现金支付、归还碗盘和接受邻里购物券等。

“但是有些政策，如环境卫生协调员机制，还有许多改善空间，希望有关单位可进一步与咖啡店业主沟通，和提供更多援助。”