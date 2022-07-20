饮食业老板符致阳眼看业务收入锐减约八成，随时可能倒闭，为了保住公司七名员工的饭碗，符致阳毅然决定让公司业务转型。

为挽救受冠病疫情重创的餐饮生意，保住员工的饭碗，饮食业老板符致阳（30岁）重新设计工作，让员工做出新尝试，也让生意起死回生。

符致阳经营的家族餐饮供应生意在疫情期间遭遇前所未有的挑战，尤其是在无法提供自助餐期间，业务陷入停滞，几乎没有接到任何生意。眼看收入锐减约八成，随时可能倒闭，为了保住公司七名员工的饭碗，符致阳毅然决定让公司业务转型。

他说：“我不忍心让员工离开，他们当中有许多人多年来一直在我身边。优秀的员工得之不易，我始终相信只要投资于员工，就能与我们共同成长。”

符致阳于是参与了劳动力发展局和新加坡生产力中心的服务业转型计划，重新审视商业模式。为此，公司开始接触新的顾客群，包括开发全新品牌，为注重健康的消费者提供针对性的产品，和设立相应的电子商务网站。

符致阳也致力于重新设计员工的工作。他举例说：“我们在生产新品牌的便当时，送货司机也到厨房帮忙准备便当。他们还提高了客户服务技能，学会如何与客户互动。原本只负责行政事务的行政助理也学习社交媒体营销策略，进行内容规划和发起活动。”

如今公司渡过疫情的难关且好不容易取得增长，员工在这期间除了有好的职业发展外，符致阳也通过相应的提拔和加薪来认可他们的表现，形成公司和员工的双赢局面。

“我认为任何成功转型最重要的一点是要带领员工踏上征途，留住他们和获得他们的支持。当员工有意义地参与公司的转型，他们的投入会超越要求。重要的是要保持与员工的沟通，让他们了解我们为什么以及如何改变，让他们感到参与了改变的过程。”