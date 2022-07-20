传“代购夫妻”潜逃泰国 知情人士：料涉骗5000万

年轻夫妻代购奢侈品后闹失踪，后来警方逮捕丈夫，也令夫妻交上护照，但两人竟偷渡出境，据传已逃到泰国躲匿，如今两人遭我国警方和国际刑警全球通缉。

《新明日报》日前独家报道，一对夫妻被指代购名表和名包，近200人过去半年花逾3200万元购买，但他们都没收到货，夫妻过后失联，多人怒而报警。

新闻曝光后，引起多方关注，警方星期二（7月19日）发文告表示，今年6月份至今，警方共接获逾180起相关报案，受害者分别向Tradenation和Tradeluxury公司预付购买名表或名牌包，但始终未收到货物。

6月27日，警方逮捕被指涉诈骗的26岁狮城男，隔日允许他保释在外但扣押了他的护照。他的27岁妻子也助查此案，并于6月30日交出护照，但随后两人失联。

据《新明日报》探悉，潜逃的狮城男洋名叫“Kelvin”（凯文），泰国籍妻子叫“Ann”（安）。据传两人从大士关卡偷渡到马国，再一路往北潜逃到泰国躲匿。不少苦主猜测，两人可能潜逃到妻子家乡。

我国警方表示，目前已与外国执法单位密切合作追查两人和犯罪所得，并向夫妻发出逮捕令，以及在国际刑警组织发布红色通缉令。

知情者：涉款额或达半亿

夫妻陆续被爆涉骗走更多金额，知情人士透露，总额料高达半亿。

知情者爆料，夫妻所涉及金额远超过《新明日报》之前报道的3200万元，两人骗走的现金与奢侈品现货，可能超过5000万元。

不愿具名的知情者，自称曾经是凯文的生意伙伴，自己也被对方骗走一批名表，损失惨重。

“我和他来往一年，向来合作顺利，有一次他拿走一批手表，说隔天会还我钱，岂料后来拖了3个月都没还，跟着他们就失联了，我也被拖累得很惨。我知道凯文手上还有一批供应商，让他代售的劳力士，可能也被卷走了。”

完整报道，请翻阅2022年7月20日的《新明日报》。