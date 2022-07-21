人力部 保健局 土管局 三机构应对疫情出现超额付款失误

报告指出，三个机构在采购和合约管理方面，都普遍设有相应的流程和管控机制。此外，它们也采取了一些好的做法，让政府能及时应对危机和减少开销，但是仍有一些可以改进的地方。

冠病疫情暴发的首15个月，负责抗疫工作的人力部、保健促进局和新加坡土地管理局，共耗资15亿1000万元提供检测服务、餐食和住宿。这三个机构制定的采购和合约管理程序，让政府能快速应对危机和节省资源，但仍有一些失误造成超额付款的情况。

例如，保健促进局在合约终止后继续发薪水给一些拭子检测人员，多付了160万元；人力部未发现承包商提供的人手与合约不符，多付了9万多元。

审计署昨天发表2021／2022财年的审计报告，除了审核各政府部门和机构的表现外，今年也特别评估了与冠病疫情相关的采购程序和开支。

人力部、保健促进局和土管局在2020年1月1日至2021年3月31日期间，为抗疫工作共花费15亿1000万元，约等于我国2019年113亿元政府医疗开支的13％。审计署抽查了这三个机构的合约、付款和合约条款变更，所抽查的样本金额相等于三个机构抗疫支出的18％。

报告中提到，三个机构在采购和合约管理方面，都普遍设有相应的流程和管控机制。此外，它们也采取了一些好的做法，让政府能及时应对危机和减少开销，但是仍有一些可以改进的地方。

“从冠病疫情得到的经验，公共领域不妨反思在紧急情况中如何采取恰当的治理方式。即便是遇到紧急状况时必须迅速行动，良好的财务治理仍是必要的。”

抗疫期间，土管局主要负责准备和管理用来充当隔离设施、康复设施和临时客工宿舍的场地，包括雇用酒店，以及把空置的国有或是私人建筑改为临时住所。

土管局在首几个月之后要求承包业者重新估价，共为政府省下8600万元开销，获审计署肯定为良好做法（good practice）。例如，土管局于2020年3月预订了第一批酒店房间，同年8月要求酒店检讨房间、餐食和洗衣服务的收费，从而争取到比原价低6％至50％的价格。

不过，审计署认为，土管局可以改善一些流程和监管机制，像是在合约中列明可保障土管局利益的条款。此外，由于审计署对承包商报价时提供的文件真伪存疑，土管局为此报警。

相关部门：已立即纠正失误

至于保健促进局，审计署抽查时发现有51名拭子检测人员在合约终止后继续获得薪水。

报告说，其实早在审计开始前，保健促进局已通过内部检讨发现这个问题，包括这51人在内，共多支付了160万元的薪水。其中88万元已索回，24万元会以分期付款的方式取回，尚拖欠金额为48万元。

人力部、保健促进局和土管局联合回应审计报告说，审计署识别了一些监管不足的地方，也对如何加强管控机制和流程提出建议，他们已立即纠正失误，并会确保事情不再发生。“为了加强紧急时期应对采购量激增的能力，各机构会检讨我们的紧急采购程序。”

在超额付款方面，联合文告中提到，人力部已全数取回多付的约15万元，也补足了少付的5万1000元。保健促进局则正在追讨多付的薪资。