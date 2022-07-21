滨海湾“反恐” 直升机与充气艇上演惊险追逐战

负责策划全面防卫表演海事项目的周敬顺少校受访时说，今年是疫情暴发后首个常规国庆庆典，加上五年未有进行防卫表演，团队都非常谨慎看待，早在今年5月就开始准备，确保演出顺利和安全。

相比开阔的外海，直升机和几艘硬壳充气艇在滨海湾上演“追逐战”，难度更高，演出时每一分每一秒都要精准无误。

时隔五年，今年国庆庆典再次上演“全面防卫表演”（2017年称为“精锐防卫表演”），观众能看到新加坡海军和空军部队的精英在滨海湾上演反恐桥段，以30节（约每小时55公里）的速度追击“恐怖分子”，通过使用空弹模拟枪林弹雨的一幕，让观众近距离感受这场刺激的表演。

首次在国庆庆典亮相，替代CH-47D型契努克直升机的CH-47F型重型直升机会演示机降作战（helocast）任务。直升机下降到距离水面仅三米的高度，让海军潜水员跳入水中作战。水花四溅，在短短两分钟内，训练有素的军人就成功解除了危机。

负责策划全面防卫表演海事项目的周敬顺少校（36岁）受访时说，今年是自疫情暴发后首个常规国庆庆典，加上五年未有进行防卫表演，团队都非常谨慎看待，早在今年5月就开始准备，确保演出顺利和安全。

“毕竟已经好几年没有进行这个项目，加上疫情的关系，我们一开始会放慢练习步伐，以及和其他合作伙伴建立更坚固的关系。到滨海湾练习演出前，我们内部也进行了充足的模拟训练，以克服空间狭窄的挑战，所以很期待将演出呈献给观众。”

滨海湾狭小空间的限制也更能充分显示CH-47F型重型直升机优越的性能。18年前参与国庆庆典“国旗致敬环节”（State Flag Flypast）的飞行员吴健强少校（41岁）今年会操作新的CH-47F型重型直升机进行机降作战项目。他受访时指出，虽然直升机外型和承载的人数与之前的CH-47D型契努克相同，航空电子设备却更为先进，让直升机能更容易和精准地移动到指定的位置，整个过程更安全。

除了克服空间的挑战，确保整个演出按照节目时间表进行也至关重要。在直升机内，首次参与国庆庆典的黄健胜上士长（27岁）在掌握时间上简直是分秒必争。

他受访时说：“整个海上项目仅仅两分钟，所以所有事情都发生得很快，每一秒的差别都会有影响，不能早也不能晚。当然我也须确保海军潜水员安全和顺利地跳入水中，也必须向他们提供总台最新的指示，比如项目押后或提早几秒等等。”

周敬顺也透露，在全面防卫表演的海上项目完成后，硬壳充气艇会环绕滨海湾一圈。“这是为了向在滨海湾浮动舞台以外观看和支持我们的公众表达谢意，让他们知道我们没有忘记他们，就算无法在浮动舞台内观看国庆，也能拍到一些照片。”