第二场国庆预演门票等待赢取

《联合早报》举办第二轮送票活动，共五对第二场国庆预演（7月30日）门票等待赢取。
本轮送出的门票座位较居中，万勿错过。
配合今年国庆庆典主题“万众一心，携手前进”（Stronger Together, Majulah!），本报邀请读者分享过去两年或目前所做的一个帮助他人的善事。除用文字说明，也可附上相关照片。这个善举也可以是跟亲友一起完成的。
参加者只须将一则100字至200字的短文，连同照片（非强制）发送给《联合早报》，就有机会赢取门票。视觉元素形式不拘，除了照片，也可以发送和上传视频。
早报将选出最积极和有创意的五份作品，每份作品可获得一对国庆预演门票。截止日期是7月26日（星期二），得奖名单将在7月28日（星期四）公布。
活动参与方式：
●邮寄：剪下表格，附上100字至200字的短文（也可包括相关照片），邮寄给《联合早报》；
●电邮：将短文及照片或视频，连同个人资料（姓名、身份证最后三个号码及字母、手机号码和电邮地址）发送至zbevents@sph.com.sg；
●面簿：在自己的账号上载短文及照片或视频，确保隐私设置为公开，加入hashtag #早报国庆2022和#PledgeSG；
另外，上一期的征文送票活动结果出炉。征文题目为“我的生活新目标”，其中一名得奖者林丽盈（39岁，教师）今年的目标是和家人学习放风筝。她在文中指出，疫情期间才发现原来可以通过放风筝这个古老的新乐趣，带给孩子简单的快乐。
她受访时说：“我和自己的兄弟姐妹想要搞个家庭野餐，所以想教孩子放风筝，因为我们小时候就很喜欢放风筝。虽然上次风筝线一直打结，我们会一直尝试把风筝放得更高更远。”
林丽盈的文中也祝愿新加坡不言放弃，在疫情中，将一结又一结的问题解开，继续飞得更高更远。
第一期征文送票活动10位得奖者：
●通过邮寄和电邮参赛：
Florence Chek Kheng Wan XXXX911G
韩慧娜 XXXX060H
李业凯 XXXX374G
林丽盈 XXXX661B
黄孝源 XXXX595J
蓝素琴 XXXX992H
麦永耀 XXXX441F
Jen Chan XXXX370J
Winston Ong XXXX353B
●通过社媒平台参赛：
Sammi Siek
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