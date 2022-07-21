云顶失窃狮城车寻获 车主：贵零件被拆损失8000元

游云顶车被窃，车主证实马国警方已寻回失车，但爱车已被“改头换面”，多样零件遭拆走变卖，损失超过8000元。

《新明日报》星期二（7月19日）报道，姚先生（28岁，操作行政员）于7月15日开车载女友和另两名友人前往马国云顶度假。抵达后，车子停在云天综合大楼B3A的停车场，随后锁车离开。岂料，隔天傍晚发现车子被偷，报案后也在社交媒体公开消息，引起网民热议。

姚先生接受《新明日报》访问时证实，他星期三（20日）7时许接获通知，马国警方已寻获他失窃的本田思域（Honda Civic）R型轿车，要求他到场认车。

“我从照片中认出是我的车，我立刻载着女友、母亲和两位朋友，开车越堤四五个小时，才抵达彭亨布城的Puteri Palma Condominium公寓。”

他表示，车子停在公寓三四楼较偏僻的停车场，几乎“面目全非”，多样零件遭拆除、更换。

“窃贼将蓝色贴纸撕掉，车子变回了原本的白色。他们也拆走轮胎、钢圈，换成较便宜的。”另外，姚先生车内的行车记录器、音响、阅卡器（IU）、现金卡和上千元现金都不翼而飞，损失超过8000元。

“窃贼也把车子的其他零件拆得七七八八，但应该是来不及变卖，留在后车厢。车钥匙也被重新格式化，开不了车了。”

姚先生表示，虽然损失惨重，但寻回爱车就放下心头大石，感谢多方协助寻车。他将于下周一（25日）领回爱车。

“我这几天都睡不着，现在终于放心。车子现在还在警方那里，过后又要花一笔钱安装零件，就当作破财消灾。近期内，我也不敢开车去马国了。”

完整报道，请翻阅2022年7月21日的《新明日报》。