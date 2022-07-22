柔州苏丹：新柔地铁工程两地承包商有信心能如期竣工

新柔地铁工程进度良好，两地承包商也对于工程能如期竣工表达信心。

马来西亚柔佛州苏丹依布拉欣星期四（7月21日）早上由交通部长易华仁陪同，走访新柔地铁兀兰北站的工地。他随后在面簿贴文，作出上述观察。

苏丹依布拉欣应李显龙总理邀请，星期三（7月20日）起访新三天。陪同他到访的包括苏丹后拉惹查丽苏菲亚、柔佛州务大臣翁哈菲兹和其他官员。

兀兰北站已于去年3月动工。工程团队向苏丹展示如何以受控爆破的方式清除石块。由于这一带周围由较坚硬的花岗石组成，团队必须使用大型钻孔机、扩展打桩工程，以及岩石爆破手法。

陆路交通管理局也安装实时测量仪，确保施工时产生的震动在合理范围内，同时确保周围设施的安全，并减少对公众造成的不便。

新柔地铁全长4公里 预计2026年底通车

工程团队也向苏丹解释日后建新柔地铁高架桥所需的钻孔打桩海事工程。这个横跨柔佛海峡的高架桥约25米高，将衔接至通往兀兰北站的地下隧道。

全长4公里的新柔地铁预计2026年底通车，乘客可从汤申—东海岸地铁线的兀兰北站，搭乘新柔地铁到柔佛新山的武吉查卡（Bukit Chagar）站。两站之间的车程约五分钟，每小时单向可接载1万人次，预计将大幅改善我国与新山的连接。

其中，新柔地铁兀兰北站会与关税、移民及检疫设施衔接，这两个设施的总楼面面积是普通地铁站的10倍。

易华仁把含有高架桥不同建筑元素、象征新柔友谊的纪念品赠送给苏丹依布拉欣，并透露苏丹当初也参与这个纪念品的设计。他在面簿贴文说，新柔地铁通车后会显著改善两地的连接，并进一步加强两地关系。

苏丹依布拉欣之后参加由国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼招待的午宴，共进午餐的还包括永续发展与环境部长傅海燕和国家发展部长李智陞。

苏丹依布拉欣同一天下午走访三巴旺空军基地，了解新加坡武装部队的运作。国防部长黄永宏医生之后在面簿上传两人乘坐CH-47F型重型直升机的照片。国防部指出，苏丹的访问凸显了新马两国之间长期友好的双边关系。

李智陞是此次访问的侍从部长，他昨天在面簿贴文总结了两天的行程，指出他也同苏丹和翁哈菲兹就新柔合作展开讨论。