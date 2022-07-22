永青中学发生炸弹恐吓事件 结果虚惊一场一少年助警调查

兀兰永青中学发生炸弹恐吓事件，但警方到场调查后并未发现危险物品，一名少年目前正在协助警方调查。

这起事件发生在星期四（21日）早上约7时40分，地点在兀兰的永青中学（Evergreen Secondary School）。

教育部长陈振声针对这起事件在面簿发文说，永青中学的职员当天早上向警方报案，指学校接获炸弹恐吓。

警方迅速作出反应，在校园内进行彻底的安全检查，并且确定是虚假威胁。

陈振声：教育部不会容忍任何危及学校威胁或行动

学校的教职员和学生在这期间都保持冷静，并按照计划疏散。校方也通知家长不要把孩子送到学校，并让已经到校的学生回家，以防万一。

另外，教师正在关注学生的情况，学校辅导员也已准备就绪，随时为有需要的学生提供协助。

陈振声说，“我很庆幸所有学生和教职员都平安无事，并感谢警方迅速作出反应。学生和职员的安全是至关重要的，教育部不会容忍任何危及学校的威胁或行动。”

他也说，当局将会与警方合作采取必要的行动，将引起公共恐慌的人绳之以法。

警方发言人受询时证实，在星期四早上约7时40分接获通报，指兀兰83街11号发生了一起炸弹恐吓事件。

当局接获通报后，立即派人到学校进行安全检查，最后证实校园里没有危险物品。

警方目前根据联合国（反恐怖主义措施）条例调查这起事件，一名少年正在协助调查。

警方也提醒，当局严肃看待所有安全威胁，并会调查任何蓄意造成公共恐慌的人。