李卓佳为了照顾孩子，放弃上班族生活转当房屋中介。她认为当房屋中介较能够自由地安排时间。她今年1月也开始到户外花园指导瑜伽。

李卓佳（49岁）不仅是一名房屋中介，为想找房子的顾客物色合适单位，或帮人脱售房产，她也会抽出时间，每周两次在户外指导瑜伽。

李卓佳说，长时间以来，她都是白领上班族。由于工作时间固定，丈夫也工作繁忙，李卓佳只能把四个孩子都交给父母照顾。五年前，父母表示不想再继续照顾孙子们了。这也是让她决定放弃上班族生活，转当房屋中介的主要理由。

“对我来说，房屋中介这份工作最大的优点就是能够较为自由地安排时间。让我能够照顾孩子，若孩子出现紧急情况，一个电话我就能够到他们身边。”

不过当了房屋中介五年，她越来越热爱这份工作。

“透过这份工作，我能够帮助到有缘的客户，找到适合他们的房子，还为他们争取到更有利的价格，也利用行业丰富的经验帮助客户做好财产规划。这些都让我相当有成就感。”

今年1月，李卓佳也到户外花园为学员指导瑜伽。

“练习瑜伽可以帮助学生纠正错误的姿势，缓解身上的酸痛……我很喜欢帮助别人，每次听到学员说身体状况因为我的指导而变得更好时，我就会觉得很满足。”

那李卓佳如何平衡事业、爱好的追求，以及育儿责任呢？她说，只要优先做好更紧急重要的事，并做好时间规划，就不会焦虑。

“如果整天躲在家里什么都不做，很难会有收获。做各种不同的尝试，未必有什么直接的回报，但生活能更加丰富和充实。”