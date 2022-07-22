遭抗蚊横幅绳绊倒 阿嫂入院缝八针

阿嫂搭巴士走捷径，岂料竟被横幅的绳子绊倒，扑倒在地，嘴唇破裂，牙齿移位，到医院缝8针。

这起事件发生在星期四（7月21日）中午12时左右，地点是淡滨尼42街第444座组屋底层。

李女士（62岁）说，原本打算搭巴士外出买食物，岂料不慎被一条细绳绊倒，面朝下扑倒在地，嘴唇破裂、额头、手肘和膝盖都出现擦伤和淤青。

“跌倒时，我身前有背包阻挡了部分冲击力，加上伸手挡了一下，伤势才不至于更重。”

李女士说，她注意到走道边挂着横幅，以为只是上方有绳子，却没想到下方也有细绳。

“绳子是白色的，在阳光照射下，几乎看不到。跌倒的瞬间，我整个人都晕晕乎乎的，我想站起来，身体却不受控制，又再跌了一次。”

牙齿撞到移位

跌倒后，李女士感觉到嘴里流血，慢慢起身站稳，才回家查看伤势。

“我知道在流血，不敢摘口罩，原本打算去诊所，但诊所1点半才开，于是就先回家。回家摘下口罩，我被吓傻了，整个口罩都是血。我赶紧拨电给家人，丈夫和妹妹也立刻赶来。”

家人随后陪李女士到诊所、牙医和医院，前后花了超过300元医药费，在医院缝了8针。

“牙医说牙齿被撞到移位，等嘴唇愈合后须再动手术治疗。我第一次跌得那么严重，至今仍头昏脑涨。希望此事可以引起当局重视，以免再有人受伤。”

完整报道，请翻阅2022年7月22日的《新明日报》