不满男友抱儿出门 少妇先挥拳后刀捅 监一年五个月

醒来不见仅18天大的儿子，年轻妈妈得知是同居男友带出门后，气得在楼下对他开骂并拳打脚踢，事后向倍感受辱的男友求原谅时，又不满被无视，竟一刀刺入对方背部。

妮娜卡丽娜（26岁）面对5项控状，包括蓄意伤人、持危险武器蓄意伤人、骚扰、动粗以及吸食毒品等。她承认其中三项，余项交由法官下判时一并考量。

被告和54岁男友同居，两人还有个儿子，事发时仅18天大。

去年8月10日早上7时许，男友独自带儿子出门，被告醒来后不见儿子，担心得立刻打给男友，质问他为何不说一声就把人带出门。

被告接着下楼找人，一见男友劈头就骂，并朝他的背挥拳，还踢他的右脚，然后抱过儿子就回家。

同天傍晚，被告男友外出回家后，想起对方早上当着邻居的面打骂他，让他倍受羞辱，为此出言斥责被告。被告向男友道歉求原谅，男友却转身去找儿子。

岂料，他这时突然感觉背部传来一阵刺痛，赫然发现被告拿刀捅了他。他立即把刀拔出来，接着请邻居帮忙叫救护车，紧急送院诊治后，拿了九天的病假。

代表律师求情时说，被告和男友照顾孩子的方法不同，也因此常起争执。

他说，被告是个年轻妈妈，儿子也只约两周大，醒来发现孩子不在当下吓坏了，所以才会发生上述事件，恳求法官从轻发落。

法官最终判她坐牢1年五个月。

完整报道，请翻阅2022年7月22日的《新明日报》。