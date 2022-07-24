鼓励商家自愿通报产品资料 卫科局将设数据库提供保健品安全信息

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生说，这套将在卫生科学局网站提供的数据库，除了能帮助消费者，也能让卫生科学局更好地追踪这些产品，希望最终能建立一套优质安全的本地保健品数据库。

因胡乱服用保健药品而危及健康的事故不时发生，为进一步加强消费者的健康与安全，卫生科学局将针对保健补品和传统药品设立一套网络数据库，鼓励业者自愿通知有关产品的信息，只有证明产品能达到必要的安全和质量标准，以及标签要求，才能被列入网络数据库。

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生星期六（7月23日）出席第31届新加坡药剂大会时宣布上述消息。他说，这套将在卫生科学局网站提供的数据库，除了能帮助消费者，也能让卫生科学局更好地追踪这些产品。

这套自愿备案系统已获得业界支持，并将分阶段推出，首先会包括维生素和矿物质补充剂等常见保健品，以及掺假风险较高的产品，如减肥药、止痛药及壮阳药。当局会在下来阶段逐步纳入更多其他产品类别。

业者可从8月1日起，自愿通知卫生科学局有哪些产品已在本地市场上售卖，并提呈相关文件，有关提交程序和要求的资料可从www.hsa.gov.sg/health-supplements/vns网站上查询。

当局也将举办培训课程并鼓励企业参与，详情日后公布。

普杰立说：“我们希望最终能建立一套优质安全的本地保健品数据库。药剂师可建议消费者在选择适合个人需求的保健品和传统药物时，参考这个数据库，从而支持这项举措。”

全国药物资料库 提供统一药物和临床资料

卫生科学局在文告中说，列入数据库的保健补品和传统药品不应该被误以为是受到了当局的认可。

目前，卫生科学局禁止在保健补品和传统药品中加入类固醇等药物成分，并且针对有毒重金属设定严格限制。当局也会进行售后监测，以侦查消费者使用这些产品时可能出现的安全问题。

另外，普杰立也宣布卫生部已在全国药剂策略（National Pharmacy Strategy）下，于今年4月推出全国药物资料库（National Drug Formulary，简称NDF）网站，包含超过1600个药物专著和约5400个药物信息，并且会定期更新，为医疗人员和公众提供统一的药物和临床资料。

这套一站式资料库将提供药物在本地的津贴资料、使用指导，以及是否能在公共医疗机构中找得到。

普杰立指出，这能让公众更容易获得相关信息，让病患转换护理环境和业者时，过程更顺利。“最重要的是，公众也可使用NDF网站，这将有助促进与患者和消费者进行的药物相关问题的讨论。”

卫生部也与新加坡药剂学会合作，制定一系列名为“了解你的药物”（Know Your Meds）的短视频与信息图表，加强病患与看护者的医药知识，帮助他们掌握独立管理药物的基本技能。