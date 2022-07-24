黄循财：在更新社会契约中扮演关键角色 工会须与时俱进应对新兴挑战

副总理兼财政部长黄循财说，随着环境不断变化，工会必须与时俱进，应对新兴的挑战以及代表变化中的劳动队伍。职总保持强大，人们才可以放心新加坡正朝着正确的方向前进，本地社会契约也会继续坚实。

职工运动在新加坡过去的成功和社会契约的塑造上都扮演了关键角色，我国未来要继续繁荣，须确保这个要素得以持续，这意味着新加坡接下来在更新社会契约的同时，也须重振职工运动，让全国职工总会与时俱进，在发展之际也进行革新。

副总理兼财政部长黄循财星期六（7月23日）以主宾身份出席职总青年专责小组启动仪式以及职总青年团的“LIT职业探索”（LIT DISCOvery）活动时说，随着环境不断变化，工会必须与时俱进，应对新兴的挑战以及代表变化中的劳动队伍。职总保持强大，人们才可以放心新加坡正朝着正确的方向前进，本地社会契约也会继续坚实。

劳资政三方和谐关系不能视为理所当然

他强调，劳资政三方的和谐关系不能视为理所当然。他以西方发达国家的劳资关系为例指出，上个世纪六七十年代，这些国家的工会采纳了非常激进的对抗策略，所展现的强硬态度导致社会广大中层不再支持职工运动，社会民主党派的失败也导致80年代亲市场的保守党派兴起。

他说：“没有了工会的集体谈判，欧洲各国和美国的普通员工工资停滞不前，造成了日益严重的不平等现象，贫富之间的鸿沟进一步扩大。工薪阶层成为没有提升前景的下层阶级，对制度失去信心。”

黄循财指出，互信是点点滴滴累积而成的，但要失去却非常迅速，而互信一旦受到侵蚀，就很难恢复到过去的水平。

此外，全国职工总会如果要继续组织和动员本地劳动队伍，就须顺应不断变化的趋势，例如在寻找新方法满足教育程度较高白领员工的期许和关注时，继续照顾普通员工的需要，解决零工和远程工作兴起带来的新挑战，以及帮助年长弱势员工应对科技迅速发展带来的技能和职务革新。

职总须找新方式接触年轻劳动队伍

黄循财强调，我国的年轻劳动队伍所受的教育程度远比以前来得高，属于白领的专业人士、经理和执行员比例也日益增加，这意味着职总必须找到新的方式来接触这个群体。

黄循财说，职总分别在2005年设立青年团以及在2007年设立青年俱乐部nEbO，加强对年轻一代的接触，同时也培养新一代的工运人才，代表青年员工的期许与关注，以及在同雇主商讨的过程中成为重要的桥梁。

他指出，职总青年团和nEbO也密切关注年轻新加坡人的脉动，通过青年专责小组倾听这个群体的意见，确保年轻人关注的课题如所设想的职业未来、确保财务稳定、如何承担新责任以及照顾好自己的健康，都在议程上。

黄循财对在场的青年代表说：“我知道这些是你们关注的问题，我们希望和你们接触，倾听你们的意见，与你们一起创造解决方案。通过这些努力，职总以及其他的劳资政三方伙伴将更好地满足新加坡年轻劳动队伍的需要。”

黄循财日前刚在职总举行的工运对话会上宣布推展“新加坡携手前进”运动，更新和加强我国的社会契约。

他说，青年专责小组在对话中获得的见解也将纳入“新加坡携手前进”，确保新一代劳动队伍的关切和愿望能够反映在政府的政策和计划中。“你们的意见将得到考虑，我们共同规划新的前进道路时，所有人都对未来拥有发言权。”