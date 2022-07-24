卖肉骨茶40载 84岁嬷月底退休

八旬嬷与长子组成“母子档”，经营古早味潮州式肉骨茶档40载，本月尾结业，顾客纷表不舍。

黄幼妹（84岁）告诉记者，自己大约10岁时，就与姑姑从中国下南洋。

“我在姑姑照料下长大，经亲戚介绍认识丈夫，18岁就出嫁，生了两个儿子。”

她表示，当时60年代，丈夫在福南街（Hock Lam Street，现今福南广场所在处）摆路边摊卖鸭子多年，自己夫唱妇随。“后来路边摊遭到禁止，但有亲戚教我煮猪杂汤，我就开始在百得利路（Battery Road）附近咖啡店经营档口，卖猪杂汤八年。最终，档口租金起价，我才决定离开。”

到了1982年，黄幼妹在马里士他路咖啡店顶下肉骨茶档口，正式取名“黄幼妹中美肉骨茶”。

“我花了8000元顶下档口与买下秘方，营业至今，已有40年。”

黄幼妹透露，长子程家新（64岁）当年服完兵役后，就一直协助她经营档口至今。幼子程家强（58岁，公务员）有时也来帮忙。她坦言，年轻就努力摆档赚钱，抚养孩子长大，如今高龄84岁，体力不比以往，因此决定于本月31日结业，与长子退休。

受访老顾客郭先生（53岁，摄影师）表示，上个月听闻老板娘决定退休，感到惋惜。“老板娘的肉骨茶有古早味道。”

另外，美食博主赖朝强（58岁，科技从业员）也在面簿发布消息，许多顾客纷表不舍。

完整报道，请翻阅2022年7月24日的《新明日报》。