榜鹅第二座新一代邻里中心 北岸广场启用邻里添设施

濒海的榜鹅北岸广场是榜鹅区里第二座新一代邻里中心，第一座是三年多前启用的绿洲台。榜鹅北岸广场由两座三层楼高的建筑组成，通过有盖走道与附近组屋衔接起来。居民也能直接从新中心步行至榜鹅滨海区及公园连道网络。

榜鹅北岸区的新一代邻里中心正式启用，为附近居民提供更多社区空间，以及24小时运作的超市和健身房等设施与服务。建屋发展局会在登加建多两座这样的中心，提供更多符合居民需求的设施与服务。

坐落在山姆（Samudera）轻轨站旁的榜鹅北岸广场（Northshore Plaza），是榜鹅区里第二座新一代邻里中心，第一座是三年多前启用的绿洲台。濒海的榜鹅北岸广场由两座三层楼高的建筑组成，通过有盖走道与附近组屋衔接起来。居民也能直接从新中心步行至榜鹅滨海区及公园连道网络。

国家发展部长李智陞星期天（7月24日）为榜鹅北岸广场主持开幕仪式。他在致辞时指出，随着这一带的预购组屋项目陆续完工，新中心启用正是时候。榜鹅北岸区共有八个预购组屋项目，最后两个预计今年第三季竣工。

李智陞也说，One Punggol综合社区中心从下个月起分阶段启用。这个中心设有小贩中心、托儿所和乐龄护理中心等设施，加上水滨坊等坐落在榜鹅区的商场，以及绿洲台和其他邻里商店，让榜鹅居民的日常生活更为便利。

新一代邻里中心与旧邻里中心的最大分别在于优越的设计、充足的社区空间，以及符合居民需求的设施与服务。

新中心设施满足年轻家庭需求

榜鹅北岸一带有不少需要兼顾工作与育儿责任的年轻家庭，居民也较常外出用餐。建屋局在策划阶段，根据他们反馈的意见调整，确保新中心的设施与服务能满足他们的需求。

中心共有39家餐饮和零售店、八家增益课程中心、两家诊所、一家牙科诊所、一家托儿所及全天候运作的超市和健身房。以航海为设计主题的食阁共有九个摊位，公众可一边用餐，一边欣赏玻璃窗外的海景。

中心也有两个游乐场和不少社区空间。一楼的有盖社区广场可举办各种大型社区和庆祝活动，广场各角落也设有歇脚处，让居民边休息边享受自然景色。

新中心的设计也融入环保元素。例如，建屋局借助环境模拟工具计算出安装百叶窗的最佳角度，并采用开放式设计，确保空间通风敞亮。屋顶安装的天窗让中心内自然采光；在一些较热的地方栽种植物，则可有效降低温度。

当局指出，这些都能减少冷气和照明设备的需要，节省能源。中心也安装了太阳能板，为一些设备供电。

李智陞指出，政府发展新组屋市镇，以及翻新较旧的市镇时，会通过新点子为居民提供优质的居住环境，新一代邻里中心就是很好的例子。

建屋局至今已在榜鹅、万国、后港和三巴旺兴建五座新一代邻里中心，位于盛港的第二座新中心Anchorvale Village明年底投入运作。当局也将在登加建两座新一代中心，分别在2024年第一季和2025年第三季竣工。